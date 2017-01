Das Feuer im Depot der Genossenschaft Paradies an der Allschwilerstrasse war gegen 21 Uhr ausgebrochen, wie die Polizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache wird noch untersucht.

Grosser Schaden bei Hausbrand in Lampenberg

Ebenfalls ein Feuer wütete in einem Doppeleinfamilienhasu in Lampenberg BL. Der Dachstock und ein angebauter Schopf sind in der Nacht auf Montag völlig ausgebrannt. Im Haus befand sich eine Person, die sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte.