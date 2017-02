Die junge Rumäninnen sollen an verschiedene Türen im Altersheim geklopft und dann das Gebäude verlassen haben. Das verdächtige Verhalten wurder der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Aargau am Donnerstag, um 13.30 Uhr, gemeldet. Mitarbeiter des Altersheims gingen ihnen bis zum Bahnhof nach, wie die Kantonspolizei mitteilt.



Eine Patrouille der Regionalpolizei Zofingen habe die beiden verdächtigen Frauen am Bahnhof angehalten. Es handelt sich um eine 23- und eine 24-jährige Rumänin, beide ohne Wohnsitz in der Schweiz.

Die Frauen trugen Bettelunterlagen auf sich. Die Polizei verdächtigt sie, auf Diebestour gewesen zu sein. Sie wurden für weitere Abklärungen vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eröffnete eine Untersuchung. (pz)