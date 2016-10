Am Dienstagabend kurz nach 20.30 Uhr wurde in der Bahnhofspassage in Solothurn vor einem Imbiss ein 29-jähriger Mann angeschossen und «sehr schwer» verletzt. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde per Ambulanz ins Spital gebracht.

Im Vorfeld dieser Tat kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aus Sri Lanka, darunter befanden sich das Opfer, wie auch der Täter. Wie Tele M1 berichtet, handelt es sich bei dem mutmasslichen Täter um einen 46-jährigen Geschäftsmann.

Opfer und Täter hätten sich gut gekannt, erklärt ein Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, gegenüber Tele M1. «Die Tat war nicht geplant. Niemand dachte, dass das hier plötzlich passieren könnte» erklärt er weiter.

Über die Gründe der Auseinandersetzung wird spekuliert. Es solle sich entweder um ein Geschäft unter Tamilen oder um eine Frau gedreht haben, berichtet Tele M1.