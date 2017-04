"Wir waren seit Freitag an verschiedenen Adressen in ganz Stockholm", sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur dpa. "Ich kann aber nicht bestätigen, dass die Durchsuchungen in Zusammenhang mit der Tat am Freitag stehen."

Am Freitag war ein Lastwagen in der Stockholmer Innenstadt erst in eine Menschenmenge und dann in ein Warenhaus gerast. Am Sonntagnachmittag war am Sergels Torg, einem zentralen Platz in Stockholm, eine Gedenkveranstaltung geplant.

Die Ermittler halten einen 39-jährigen Usbeken für den Täter. "Es spricht viel dafür, dass der Festgenommene der Fahrer ist, aber was genau dafür spricht, will ich nicht kommentieren", sagte der Polizeisprecher. "Die Beweislage sieht gut aus." Der Mann steht unter Terrorverdacht.

Belgierin unter Opfern

Drei der vier Todesopfer sind mittlerweile identifiziert. Ihre Angehörigen seien informiert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen im schwedischen Fernsehen.

Eine der Toten ist Belgierin. "Wir haben leider beim Attentat von Stockholm eine Landsmännin verloren", teilte Aussenminister Didier Reynders am Sonntag auf Twitter mit. "Ich drücke ihrer Familie und ihren Angehörigen mein Beileid aus."

Einkaufszentrum öffnet am Montag

Das getroffene Warenhaus blieb am Sonntag zunächst geschlossen. Zuvor hatte Åhléns City am Samstagabend erklärt, Teile des Hauses wieder öffnen zu wollen.

Mit der Ankündigung, durch Rauch beschädigte Waren zum halben Preis zu verkaufen, hatte das Warenhaus aber heftige Kritik in den sozialen Medien auf sich gezogen. Deshalb zog Åhléns die Ankündigung am Sonntag zurück und will nun erst am Montag wieder öffnen.

"Wir standen unter Druck und haben in einer Situation zu schnell reagiert, die für uns alle schrecklich und unwirklich ist", schrieb Åhléns in einer Mail an seine Kunden. "Es ging nie darum, Geld mit dem äusserst tragischen Ereignis, das Stockholm getroffen hat, zu verdienen."