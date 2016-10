Markstimmung: Schweiz, Wall Street im leichten Sinkflug, Zinserhöhung im Dezember 2016 sehr wahrscheinlich – Heute Morgen, DJI Futures im Sinkflug (-8 Punkte –) -- Gold wieder unter der Marke von 1‘300 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘255)! Öl, schwingt sich leicht nach unten (52.08 USD) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden -- CS wieder unter 13 Franken (12.62) – SwissRe steigt Richtung 90 Franken

Bachem, der Baselbieter Börsenstar bald bei 100 Franken?





Anlagevorschlag: Der Baselbieter Aktienstar Bachem (Börsensymbol: BANB) ist trotz einem leichten Börsenbeben weiterhin auf dem Höhenflug nach oben, +82.85% (ohne Dividendenausschüttung) im 2016 und alles deutet darauf hin, dass die Schallmauer von 100 Franken in diesem Jahr noch durchbrochen wird. Hintergrund neben einer ausgezeichneten Positionierung ist das verstärkte Auftreten ausländischer Grossinvestoren, welche diese Börsenperle entdeckt haben. Wichtig erscheint mir für Sie als Investor, welche in diesem Spiel positioniert sind, dass Sie sich eine ganz klare Verkaufslimite setzen, falls diese Party kippen würde. Momentan sieht alles mehr als ausgezeichnet aus und das Kurspotential ist bei weitem nicht ausgeschöpft, denn der ganz grosse Durchbruch findet erst im 2017, wenn alle Massnahmen in Sachen Produkteorientierung greifen werden. Seien sich einfach bewusst das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis übersteigt unsere Grenzwerte, wo ein Wert für den konservativen Anleger, ohne Absicherung noch Sinn macht. Auf keinen Fall dürfen Sie eine hohe Allokation in diesen Titel veranlagen. Der Titel weist eine Marktkapitalisierung von 1.3 Milliarden Franken auf, Es gibt keine Calls, wo Sie mit einem gedeckten Call eine Absicherungsprämie erwirtschaften können.

Anlagevorschlag: Der Baselbieter Aktienstar Bachem (Börsensymbol: BANB) ist trotz einem leichten Börsenbeben weiterhin auf dem Höhenflug nach oben, +82.85% (ohne Dividendenausschüttung) im 2016 und alles deutet darauf hin, dass die Schallmauer von 100 Franken in diesem Jahr noch durchbrochen wird. Hintergrund neben einer ausgezeichneten Positionierung ist das verstärkte Auftreten ausländischer Grossinvestoren, welche diese Börsenperle entdeckt haben. Wichtig erscheint mir für Sie als Investor, welche in diesem Spiel positioniert sind, dass Sie sich eine ganz klare Verkaufslimite setzen, falls diese Party kippen würde. Momentan sieht alles mehr als ausgezeichnet aus und das Kurspotential ist bei weitem nicht ausgeschöpft, denn der ganz grosse Durchbruch findet erst im 2017, wenn alle Massnahmen in Sachen Produkteorientierung greifen werden. Seien sich einfach bewusst das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis übersteigt unsere Grenzwerte, wo ein Wert für den konservativen Anleger, ohne Absicherung noch Sinn macht. Auf keinen Fall dürfen Sie eine hohe Allokation in diesen Titel veranlagen. Der Titel weist eine Marktkapitalisierung von 1.3 Milliarden Franken auf, Es gibt keine Calls, wo Sie mit einem gedeckten Call eine Absicherungsprämie erwirtschaften können.

Investmentstrategie: Für konservative Anleger halten, aber mit klaren Limiten, falls der Titel nach unten kippt