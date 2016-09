Doch so sehr mich das Schauspiel auch fasziniert: Mit meinen blauen North-Face-Turnschuhen, sauberen Jeans und frisch geschnittenen Haaren fühle ich mich unter den Hardcore-Aussteigern selbst als Autostöppler als Aussenseiter. Hätte ich doch zumindest mit der Rasur ein paar Tage länger gewartet, denke ich mir noch, als ich an der Theke mit Sandrine ins Gespräch komme. Die 37-jährige Französin ist vom Gebotenen ebenfalls begeistert, fühlt sich aber wie ich etwas zu angepasst, zu bieder.



Wir sind sofort auf der gleichen Wellenlänge und trinken ein paar Bierchen zusammen. Es stellt sich heraus, dass Sandrine auch auf dem Weg ist Richtung Alaska. Und da sie in ihrem Geländewagen alleine unterwegs ist, bietet sie mir an, mich mitzunehmen.



Auf der 300 Kilometer langen Fahrt auf dem „Top of the World Highway“, grosse Teile davon sind Schotterstrasse, haben wir viel Zeit zum Quatschen. Dabei merke ich: Sandrine ist ebenfalls eine Aussteigerin. Nachdem sie vor ein paar Monaten von ihrem Freund sitzengelassen wurde, hat sie kurzentschlossen ein zweijähriges Arbeitsvisum für Kanada beantragt.