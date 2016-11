Markstimmung: Schweiz , Wall Street im leichten Minus, Zinserhöhung im Dezember 2016 sehr wahrscheinlich, circa 99% – Heute Morgen, DJI Futures im minimalen Plus (+1 Punkt ) -- Gold wieder unter der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘194)! Öl, schwingt sich nach unten (46.63 USD) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren)-- CS wieder unter 14 Franken (13.44), Trump Rally– SwissRe steigt über 90 Franken (92.45 Franken), halten – VAT mit Topzahlen – Richemont, Erholung an der Börse

Anlagevorschlag: Voll auf Erfolgskurs ist der US Chipgigant Texas Instruments (Börsensymbol: TXN US), +35.98% und die Aufwärtstendenz des 74.49 Milliarden US$ schweren Titels ist nicht in Frage gestellt. Jetzt gilt es für Sie weiterhin Sitzleder zu beweisen, denn aus fundamentaler Hinsicht gilt der Titel als unterbewertet. Der Gewinn pro Aktie hat sich gegenüber der Vorjahresperiode um 23.68% erhöht. Sogar eine stattliche Dividende wird bei diesem preisgünstigen Wachstumswert ausbezahlt. Mit 2.69% müssen Sie wirklich nicht darben. Daher gilt bei diesem Wert, dass Sie die quartalsweise Ausschüttung sofort in neue Titel reinvestieren sollten. Doch auch weitere Finanzkennzahlen überzeugen auf der ganzen Linie: Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital satte 30.02% und eine Marge von stolzen 22.97%. Jetzt verstehen Sie wohl auch, weshalb dieses US Papier in meiner Gunst steht. Auch gedeckte Calls würde ich momentan nicht in Stellung bringen. Vielmehr gehe ich davon aus, dass wir ein Kurs-/Gewinnverhältnis von unter 20 Punkten per 2017 vorfinden. Als konservativer Anleger lautet die Devise weiterhin nicht von den Positionen abzurücken, sondern konsequent, falls freistehende Gelder vorhanden sind, weitere Titel zu erwerben.