Ich halte nicht alle diese Verschwörungstheorien für völlig absurd. Die offizielle Version zum Kennedy-Attentat lässt durchaus Fragen offen. Bei allen Verschwörungstheorien gibt es aber noch viel mehr offene Fragen. Und genau das ist der spannende Punkt: Verschwörungstheoretiker verstehen es perfekt, die offizielle Geschichtsschreibung in Frage zu stellen. Die alternative Version übernehmen sie aber völlig unkritisch.Doch wieso gibt es ausgerechnet in den USA so viele Verschwöerungstheoretiker? Ist es, weil so viele Amerikaner ihre Regierung als Feind betrachten? Liegt es daran, dass hier mehr Menschen etwas Besonderes sein wollen und ihnen Verschwörungstheorien genau dieses Gefühl geben? Schliesslich sind sie so die einzigen, welche die „Wahrheit“ kennen, während alle anderen blind und unwissend durchs Leben gehen.Ich kenne die Antwort nicht. Ich weiss nur, dass ich meist keine grosse Lust habe, mit Verschwörungstheoretikern über ihre Ansichten zu diskutieren. Es führt zu nichts. Als uns Ed auf dem Weg zum Motel aber auch noch weismachen will, dass Hitler in Wirklichkeit gar nie Selbstmord begangen habe und immer noch lebe, kann ich mir einen Kommentar nicht verkneifen. Lachend sage ich ihm: „Hitler führt also irgendwo ein gemütliches Leben – als 127-Jähriger. Wow, das ist beeindruckend!“

Ed findet es nicht lustig. Und auch wir sind etwas traurig: Denn nach dem gemeinsamen Abendessen zweifeln wir an allem, was uns Ed am heutigen Tag erzählt hat. Selbst an seine spannende Familiengeschichte und den Vorfahren in Lincolns Diensten mögen wir nicht mehr so richtig glauben.