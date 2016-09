Markstimmung: Schweiz, Wall Street im Minus (Angst vor Zinserhöhungen im September (Neu) + Dezember 2016, wieder aufgeflammt) – Heute Morgen, DJI Futures im leichten Steigflug (+3 Punkte) -- Gold noch über der Marke von 1‘300 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘322)! Öl, schwingt sich nach unten (46.09 USD) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden -- CS wieder über 13 Franken (13.20) – Schlechte Nachrichten von Richemont (Börsensymbol: CFR VX), Abstossen, so schnell wie möglich, sorry