Wenn du 18 Jahre alt wärst, welches Game würdest du dir kaufen?

«GTA 5».

Und warum?

Es ist wie in «real life».

Was kann man denn alles machen?

Du kannst in jedes Haus und es sieht realistisch aus. Man kann mit Autos fahren, mit Flugzeugen fliegen, Missionen erfüllen, Tunnel graben. Eigentlich alles, was man in unserer Welt auch kann.

Ist dieses Spiel nicht sehr gewalttätig? Es geht ja auch darum, Autos zu klauen und den Auftragskiller zu spielen.

Es geht, ja doch, ziemlich gewalttätig.

Ist das cool, dass es gewalttätig ist?

Im Alter von 18 finden das glaube ich viele cool.

Und du, mit fast 12?

Es geht. Die einen Szenen sind schon recht brutal.

Ihr sprecht ja sehr oft auch von «Call of duty» - das ist ein so genannter Ego-Shooter und deswegen auch recht brutal.

Geht so, man kann einstellen, ob das Blut spritzt oder nicht oder ob Körperteile herumfliegen oder nicht.

Und du würdest es so einstellen, dass das nicht passiert?

Ja

Sicher?

Ja.

Auch von «Deadpool» sprichst du häufig und bist begeistert von diesem «tripple head shot», jener Szene, in der der Superheld mit einem Schuss drei Kontrahenten in den Kopf trifft. Was ist daran cool?

Es sieht extrem aus, weil er einen Salto macht und eine dreifache Schraube.

Trotzdem sagst du nicht «wow, Salto mit Dreifach-Schraube», sondern «tripple head shot».

Es ist beides: extrem und cool.

Und dass dabei in der Geschichte drei Leute getötet werden – was ist damit?

Die sind ja böse, darum ist mir das eigentlich egal.

Gewalt gegen Böse ist in dem Fall okay?

Ja. Für mich schon. Im Film.

Und dass das nicht Realität ist, das ist dir klar?

Ja. In der realen Welt würde das kein Mensch machen. Ausser er heisst Deadpool.

Du zeichnest auch sehr häufig Panzer und Waffen, was ist daran spannend?

Es ist einfach cool, solche Sachen zu erfinden. Wir zeichnen fast immer Krieg und wer die coolsten und krassesten Waffen hat.

Wieso ist es spannender, Waffen zu zeichnen als zum Beispiel Pokémon-Kämpfe?

Wenn ich so gut Pokémon zeichnen könnte, wäre das schon recht cool. Aber ich kann es leider nicht.

Aber Waffen zeichnen ist ja auch nicht so einfach.

Mein Kollege zeichnet es mir oft vor und den Rest erfinde ich einfach.

Würdest du gerne mal richtig schiessen, mit einer echten Waffe?

Nein. Also doch. Mein Traumjob ist ja Polizist. Aber eigentlich würde ich lieber mal mit einem Luftgewehr schiessen.

Auf was?

Auf eine Gummipuppe.

Wieso nicht auf eine Zielscheibe?

Das ist langweilig.