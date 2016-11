Ich finde es nicht verwerflich, was Clayton, Thomas und George tun. Ich halte Cannabis nicht für eine gefährliche Droge – zumindest nicht gefährlicher als Alkohol. Leute, die täglich und in grossen Mengen Cannabis konsumieren, tendieren zwar zu Ambitionslosigkeit, sie sind aber in der Regel relaxte, angenehme Zeitgenossen. Oder anders ausgedrückt: Alkohol löst mit Sicherheit mehr Schlägereien aus und zerstört mehr Familien als Cannabis.



Das Einzige, was mich an der Cannabisindustrie in Nordkalifornien stört, ist die Tatsache, dass vieles im Versteckten abläuft. Weil der Konsum und Anbau bis jetzt nur teilweise legal sind und von der Zentralregierug in Washington nach wie vor geächtet werden, hat sich ein praktisch rechtsfreier Raum entwickelt – ob es nun um die Arbeitsbedingungen der Trimmer geht oder um die Versteuerung von Gewinnen.