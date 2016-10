Ich habe einen grauen Kapuzenpulli, der mich hier in Kanada sofort als Tourist outet: Wenn meine Fahrer das Wort „Jasper“ auf meiner Brust lesen, wissen sie, dass ich meinen Hoodie in einem Souvenirshop im gleichnamigen Nationalpark gekauft habe. Was sie jedoch nicht wissen: Der Pullover ist bereits seit Sommer 2008 in meinem Besitz. Damals, im Alter von 19 Jahren, packte ich das erste Mal meinen Rucksack, um zweieinhalb Monate lang durch den Westen Kanadas zu trampen.

Wieso es mich vor acht Jahren nach Kanada zog, weiss ich nicht mehr so genau. Vermutlich wollte ich für meine erste grössere Reise in ein Land, in dem ich mit den Einheimischen reden konnte. Ich weiss auch nicht, wie ich damals auf die Idee kam, per Autostopp herumzureisen. Ein besonders alternativer Typ war ich eigentlich nie. Wahrscheinlich waren es finanzielle Gründe, die mich an den Strassenrand trieben. Nach KV-Lehre und Berufsmatura war das Reisebudget knapp.





Eines weiss ich aber noch ganz genau: Der Traum, eines Tages mit dem Daumen um die ganze Welt zu reisen, ist beim Autostöppeln in Kanada geboren.



Vor allem die wundervollen Bekanntschaften, die ich 2008 in der sogenannten Kootenay-Region machen durfte, versetzten mich nachhaltig ins Reise- und Autostopp-Fieber. Denn in den Kootenays, rund um das Hippie-Städtchen Nelson gelegen, fand ich vor acht Jahren jeweils nicht nur ausserordentlich schnell eine Mitfahrgelegenheit, sondern ich wurde auch fast jeden Tag von einem meiner Fahrer zum Übernachten eingeladen.



In besonders guter Erinnerung geblieben ist mir Bruno. Der damals Mittzwanziger, dessen Eltern vor seiner Geburt vom Toggenburg nach Kanada ausgewandert sind, hat mich von Calgary in die Kootenay-Stadt Fernie kutschiert. Ein paar Tage später – und mehrere hundert Kilometer weiter westlich – sehe ich Bruno dann zufällig wieder, als ich in Nelson in einem Pub sitze. Ich verbringe mit ihm und seiner Freundin Tessa einen feuchtfröhlichen Abend und darf bei den beiden übernachten.