Das Bundesparlament streitet teilweise beängstigend ideologisch über die Altersreform. Soll die AHV um 70 Franken pro Monat erhöht werden? Oder soll besser mehr Geld in die derzeit schwindsüchtige zweite Säule fliessen?

Dabei ist die Antwort klar. Ernst Reimann, Direktor des Amtes für Zusatzleistungen in der Stadt Zürich, sagt es ebenso einfach wie einleuchtend: «Je mehr in der AHV korrigiert werden kann, desto besser ist dies für finanziell schwache Rentnerinnen und Rentner.»

Genau darum geht es. Die AHV ist das wichtigste Sozialwerk der Schweiz. Eine gute AHV stellt wesentlich sicher, dass alle im Alter einigermassen in Würde leben können. Die AHV ist ein Werk der Solidarität zwischen Jung und Alt, zwischen Arm und Reich, zwischen Frau und Mann. Das Recht auf AHV ist nicht an Bedingungen geknüpft.

Keiner und keine muss durch Ausfüllen von Formularen begründen, dass er oder sie bezugsberechtigt ist. Die AHV sorgt so für Stabilität, Ausgleich und sozialen Frieden. Das sind Werte und Errungenschaften, auf die die Schweiz zu Recht stolz ist. Werte, die massgeblich dazu beitragen, dass die Schweiz im internationalen Vergleich erfolgreich ist.

Es ist in den letzten Jahren in Mode gekommen, die AHV schlechtzureden. Das ist verantwortungslos. Wir sind so weit, dass viele Junge glauben, dass sie dereinst keine AHV erhalten werden. Das ist eine brandgefährliche Entwicklung, die in die Entsolidarisierung der Gesellschaft führen kann.

Die Finanzierung einer anständigen AHV für alle in unserem reichen Land ist allein eine Frage des politischen Willens. Es ist höchste Zeit, dass sich das Parlament in Bern endlich wieder zum Erfolgsmodell AHV bekennt. Die Erhöhung um 70 Franken ist eine gute Gelegenheit dazu.