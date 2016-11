Die erste Mondlandung. Wer dann schon ein paar Jahre alt war, dürfte das welthistorische Ereignis noch gut in Erinnerung haben. Es braucht für die Zeitzeugen von damals wohl nicht mal einen Griff ans mittlerweile schüttere Haar, um sich zu vergegenwärtigen: Das ist lange her, 1969 nämlich. Im gleichen Jahr ging mit Beznau I das erste Schweizer Atomkraftwerk ans Netz. Und es läuft, sofern es nicht wie derzeit gerade ausserplanmässig revidiert wird, noch immer. Wann es in den Ruhestand entlassen wird, entscheiden entweder die Betreiber oder die Atomaufsichtsbehörde (Ensi). Solange die Schweizer AKW sicher sind, dürfen sie weiterlaufen.

Die Atomausstiegsinitiative der Grünen, über die am 27. November abgestimmt wird, will diese Parameter nun ändern. Sie verlangt, dass die AKW nach spätestens 45 Betriebsjahren vom Netz gehen. Den drei ältesten (Beznau I, II und Mühleberg) würde bereits 2017 der Stecker gezogen. Gösgen (bis 2024) und Leibstadt (bis 2029), die zusammen den grössten Anteil am Schweizer Strommix liefern, dürften noch ein paar Jahre länger laufen.

Das Bestreben der Initiative ist richtig, die Schweiz soll mittelfristig aus der Kernenergie aussteigen. Die Produktion von Atomstrom ist nicht nur teuer, sie übergibt unseren Nachfahren auch ein Erbe, das sie nicht allzu dankbar annehmen werden.

Wo die «Schweizer» Brennstäbe dereinst tiefengelagert werden, darüber wird seit Jahren heftig gestritten und ist noch immer nicht entschieden. Dass sie dort noch Tausende Jahre vor sich hinstrahlen und heute niemand mit abschliessender Sicherheit voraussagen kann, ob sie Schaden an Mensch und Umwelt anrichten könnten, ist und bleibt ein Problem.

Und, es ist wohl das gewichtigste Argument im Abstimmungskampf, an der Produktion von Atomstrom bleibt ein Restrisiko haften, das mit dem Alter der Meiler zunimmt. Auch wenn die Begleitumstände der Katastrophen von Fukushima und Tschernobyl nicht mit den Schweizer Verhältnissen zu vergleichen sind: Würde es je zu einer Havarie ähnlichen Ausmasses kommen, wäre auch hier der menschliche und wirtschaftliche Schaden unermesslich. Man will es sich gar nicht erst ausmalen.

Doch die Schweizer AKW sind sicher. Das garantieren die Betreiber und das überprüft die von ihnen unabhängige Aufsichtsbehörde. Entdeckt Letztere sicherheitsrelevante Mängel, muss das Werk revidiert werden (und geht im Extremfall nie mehr ans Netz). Natürlich kann, ja muss man den Behörden gegenüber kritisch eingestellt sein. Aber auch internationale Untersuchungen haben bis anhin die Sicherheit der hiesigen AKW stets bestätigt – auch dank der regelmässigen Revisionen.

So verständlich die Stossrichtung der Initiative auch ist: Ihr Fahrplan ist ambitioniert – zu ambitioniert. Denn ein Ja zur Initiative würde eine Reihe von Folgen zeitigen, die nicht nur unerwünscht, sondern sogar kontraproduktiv sind. Werden die drei ältesten AKW abgestellt, fällt auf einen Schlag ungefähr ein Drittel der Schweizer AKW-Stromproduktion weg. Dass dann ein Blackout, also ein Ausfall der Stromversorgung, die Folge wäre, ist übertriebene Angstmacherei der Initiativgegner – sonst wäre dieser längst eingetroffen. Aber es ist eine Illusion, zu glauben, dass der wegfallende Anteil innert so kurzer Zeit mit erneuerbaren Energien oder massiven Sparanstrengungen kompensiert werden kann.

Bleibt also der Import von Strom, der bei unseren Haupthandelspartnern vornehmlich aus Kohle (Deutschland) oder Uran (Frankreich) gewonnen wird. Dass damit die Klimaziele, zu denen sich die internationale Gemeinschaft verpflichtet hat, schwieriger zu erreichen wären, liegt auf der Hand und dürfte nicht im Sinn von vielen grünen Wählern sein. Zudem würde die Netzinfrastruktur zusätzlichen Belastungen ausgesetzt und die Gerichte kämen kaum darum herum, die Schadenersatzforderungen der AKW-Betreiber in Milliardenhöhe gutzuheissen.

Auch die Energiestrategie 2050, über welche die Stimmbevölkerung voraussichtlich im kommenden Jahr befindet, sieht eine Zukunft ohne Atomstrom vor – einfach mit noch offenen Abschaltdaten der AKW. Sie ist der sinnvollere Weg, da sie für den Umbau der Energieversorgung mehr Zeit lässt. Zeit, die notwendig ist.