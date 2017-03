Normalerweise gelten sie als rationale Verhandler, die ihre Milchbüchleinrechnung nüchtern aufzeichnen. Ausserdem sitzt Brüssel am längeren Hebel. Die Briten werfen zwar ein grosses wirtschaftliches Gewicht in die Waagschale, trotzdem sind sie mehr auf die EU angewiesen als umgekehrt. Und der EU geht es neben den wirtschaftlichen Fragen im Verhältnis zu Grossbritannien auch um die eigene Zukunft als politische Einheit. Bei aller Freundschaft wird die Botschaft Brüssels an die Adresse Londons deshalb lauten: «Bon voyage!»