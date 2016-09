Vor Wochenfrist stand hier Folgendes: Weil sich für eine Pressebesichtigung im Felslabor Grimsel Journalisten aus der Deutschschweiz und der Romandie angemeldet hatten, entschieden sich die Organisatoren der ETH Zürich kurzerhand, die Veranstaltung auf Englisch durchzuführen – damit nicht «alle Inhalte zweimal erzählt» werden müssen, so die Begründung.

Ganz offensichtlich hatte die ETH unterschätzt, in welchem sprachpolitischen Minenfeld sie sich bewegt. Die Kolumne, welche die Entscheidung der Hochschule kritisierte, wurde in den sozialen Medien jedenfalls fleissig geteilt und sogar Bundesrat Alain Berset drückte auf Twitter den «Like»-Button.

Seine Zustimmung weiter kommentieren will der Innenminister – der seinen Account selbst betreut – nicht. Er lässt einzig ausrichten, man könne sich ja selber zusammenreimen, was sein «Like» bedeute. In der Tat reiht es sich reibungslos in seine Drohung, die widerspenstigen Deutschschweizer Kantone zum Frühfranzösisch zu zwingen, ein.

Der ETH ihrerseits scheint es bei der Angelegenheit nicht ganz wohl. Aufgeschreckt durch die bundesrätliche Unmutsäusserung teilt sie mit, dass ihr – abgesehen von der Besichtigung im Grimsel – kein Medienanlass bekannt sei, der in englischer Sprache durchgeführt worden ist. Sofern sie sich nicht an die internationale Presse richteten oder fremdsprachige Referenten aufträten, «finden Medienkonferenzen der ETH Zürich normalerweise in deutscher Sprache statt», heisst es. An dieser Gepflogenheit werde man «auch in Zukunft nichts ändern». Na dann nehmen wir die Hochschule mal beim Wort – und spitzen beim nächsten Anlass die Ohren.