Ob schon einmal derart viel über eine Initiative und deren Umsetzung gestritten und geschrieben wurde? Kaum. Seit drei Jahren versetzt die Masseneinwanderungsinitiative die Schweiz in einen politischen Ausnahmezustand. Die Wogen gingen bereits im Abstimmungskampf hoch, und seit das Volk am 9. Februar 2014 der Initiative hauchdünn zugestimmt hat, wird unerbittlich um die Umsetzung gerungen.

Drei Jahre Auseinandersetzung, und endlich ist das Resultat absehbar. Viele mögen enttäuscht sein. Der neue Verfassungsartikel wird weitgehend toter Buchstabe bleiben. Höchstzahlen? Nein! Kontingente? Nein! Inländervorrang? Nein!

Stattdessen will das Parlament die Zuwanderung mit einem Arbeitslosenvorrang drosseln. In Berufsgruppen und Wirtschaftsregionen mit hoher Arbeitslosigkeit müssen Firmen offene Stellen den Arbeitsämtern mitteilen. Diese können den Firmen Stellensuchende vorschlagen.

Sind sie geeignet, müssen sie zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Die Begründungspflicht für eine Absage wurde wieder gestrichen. Die FDP, die das Gesetz prägte wie keine andere Partei, bewies während des Prozesses durchaus Souplesse.

Was die SVP nicht verlangte

Ein Arbeitslosenvorrang. Ist das nun viel oder wenig? Gemessen am Initiativtext ist es wenig. Doch daran sind die Initianten selber schuld.

Sie forderten Höchstzahlen, Kontingente und Inländervorrang. Und sie forderten Verhandlungen mit der EU über die Personenfreizügigkeit. Entscheidender ist jedoch, was die SVP nicht verlangte: Die Kündigung des Freizügigkeitsabkommens. Dazu hatte die SVP nicht den Mut. Es ist deshalb richtig, dass das Parlament in einer Woche ein Umsetzungsgesetz verabschieden wird, das kompatibel mit der Personenfreizügigkeit ist.

Dieser Grundsatzentscheid zugunsten der Bilateralen hat aber Konsequenzen: Er setzt der eigenständigen Steuerung der Zuwanderung enge Grenzen. Gleichzeitig soll mit dem Gesetz der liberale Arbeitsmarkt nicht zu arg strapaziert und auf regionale Unterschiede Rücksicht genommen werden. In diesem Spannungsfeld legiferiert das Parlament – mit grosser Ernsthaftigkeit.

Es ringt um Details. Jedes Wort im Gesetzestext wird genaustens auf seine Bedeutung geprüft. Es geht um die Unterschiede zwischen erheblicher und überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit, zwischen Massnahmen und Abhilfemassnahmen oder darum, ob das Arbeitsamt den Firmen passende oder geeignete Stellenlose vorschlagen muss.

Handeln bei Handlungsbedarf

Noch ist das Gesetz nicht fertig, doch die Gratwanderung scheint dem Parlament zu gelingen. Natürlich steigt der Aufwand mit der Melde- und Anhörungspflicht für Unternehmen. Doch nur dort, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist. Wenn im letzten Jahr in den Branchen Gastronomie und Bau 10'600 Zuwanderer eingestellt worden sind, die Schweiz in diesen Branchen nun aber 29'000 Arbeitslose verzeichnet, dann besteht Handlungsbedarf. Hier kann man ansetzen, um die Zuwanderung zu bremsen – ohne dass die gesamte Volkswirtschaft in Geiselhaft genommen wird.

Der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, dass es sich einzelne Firmen in der Vergangenheit etwas gar einfach gemacht haben mit der Rekrutierung von (billigen) ausländischen Arbeitskräften. Selbst die SVP kann nichts dagegen haben, wenn Stellensuchende in den Arbeitsmarkt integriert werden, statt dass die Lücken mit Zuwanderern gefüllt werden.

Argumentativ wäre es für die Partei schwierig gewesen, gegen diese Massnahmen anzutreten. Es erstaunt deshalb nicht, dass die SVP auf ein Referendum verzichtet (auch wenn sie dies natürlich anders begründet).

Wie stark die Wirkung des Gesetzes sein wird, hängt wesentlich von der Umsetzung in der Praxis ab. Die Hoffnung besteht, dass Unternehmen künftig stärker mit Arbeitsämtern zusammenarbeiten. Dass die beiden Akteure sich besser kennen lernen und dass die RAV – die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren – dem «V» in ihrem Namen noch besser gerecht werden.

In der Pflicht stehen vor allem aber die Firmen. Das neue Gesetz hat mit Sicherheit viele Umgehungsmöglichkeiten. Doch die Wirtschaft muss ihren Beitrag zur Drosselung der Zuwanderung leisten. Ebenso wichtig wie die neuen Paragrafen ist ein Kulturwandel. Denn am nächsten Freitag endet zwar die Geschichte der Zuwanderungsinitiative. Doch noch am selben Tag beginnt die nächste europapolitische Debatte.