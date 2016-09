Es ist ernst – das räumte Jean-Claude Juncker bei seiner lange erwarteten «Rede zur Lage der Union» gestern vor dem EU-Parlament in Strassburg gleich zu Beginn ein. Keine Spässchen, keine flapsigen Bemerkungen leistete sich der EU-Kommissionspräsident. Die Ansprache des 61-jährigen Luxemburgers mit christsozialen Parteibuch – man vergisst es oft – hatte sogar etwas Demütiges.

Das Signal war klar: Wir haben verstanden. Statt nach dem Brexit die Flucht nach vorne anzutreten und die allgemeine Verunsicherung mit einem weiteren Integrationsschub zu kompensieren, setzt Juncker auf ein konservatives Programm: «Bewahren», «Stärken» und «Schützen». Die EU soll besser werden, konkreten Mehrwert generieren.

Die Leitfrage lautet: Was kann die EU für ihre Bürger tun? – und nicht etwa umgekehrt. Dieser Kurswechsel, wenn auch schon seit längerem eingeschlagen, ist begrüssenswert. In vielen Köpfen ist der Eindruck, die Brüsseler Bürokraten fliegen mit ihrem Raumschiff in der supranationalen Sphäre umher, noch weit verbreitet. Juncker hat nun um Landeerlaubnis gebeten und wartet auf die Antwort der Mitgliedstaaten. Ohne dass sie ihre Verantwortung übernehmen, kann es keine konstruktiven Ergebnisse geben. Und dabei geht es nicht nur um die Abschaffung der Roaming-Gebühren. Eine gemeinsame Sicherheitspolitik mit dem Schutz der EU-Aussengrenzen und wirksame Anti-Terrormassnahmen sind ebenso gesamteuropäische Herausforderungen wie die Bewältigung der Flüchtlingskrise und der Jugendarbeitslosigkeit. Juncker versprach gestern zu liefern – am morgigen Gipfeltreffen in Bratislava sind Mitgliedsstaaten am Zug.