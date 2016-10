Das Argument Trumps, Clinton hätte 30 Jahre lang Zeit gehabt, die drängenden Probleme zu lösen, mag für informierte Kreise lächerlich klingen. Kein Senator, keine First Lady verfügt in den USA über den Einfluss und die Macht, ein Gesetz zu verabschieden. Aber es gibt in Amerika genügend frustrierte Wählerinnen und Wähler, die angesichts der Blockade in der Hauptstadt gewillt wären, einem Aussenseiter eine Chance zu geben. Dieser Aussenseiter allerdings müsste vertrauenswürdig sein oder zumindest halbwegs anständig. Trump erfüllt diese Kriterien nicht.

