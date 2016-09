Zu jeder wichtigen und unwichtigen Begebenheit fällt einem ja alles Mögliche ein. Und es gibt Dinge, zu denen einem nichts einfällt. Wie damals Karl Kraus, dem in seiner Verzweiflung, wie leicht sich Menschen verführen lassen, zu Hitler nichts einfallen wollte. Diese Klebstreifensache hätte überall auf der Welt passieren können, aber so, wie es jetzt läuft, kann es nur in einem Land der Welt - na ja: sagen wir Europas - passieren. Und da fällt einem eben doch etwas ein. Der grosse Robert Musil hat es in seinem Monumentalwerk «Der Mann ohne Eigenschaften» bereits beschrieben: «Man handelte in diesem Land - und mitunter bis zu den höchsten Graden der Leidenschaft und ihren Folgen - immer anders, als man dachte; oder dachte anders, als man handelte.»

Der Roman handelt im Jahre 1913 und das Kaiserlich-königliche und kaiserlich und königliche und das ganze Durcheinander mit Österreich und Ungarn bildet den Grundton. Man ahnt auch, warum der Erste Weltkrieg sich nur an und in diesem Riesenteil entzünden konnte - warum er ausbrach, ist freilich eine andere Frage. Nicht nur für diesen an sich liebenswürdigen alten Herrn, der unfassbare 68 Jahre lang hier den Kaiser machte, für Franz Joseph I. also, war das alles schlicht zu gross, für jeden anderen Menschen auch. Die Idee eines Reiches, seit den Römern das Versprechen von Kultur und Abkehr von Barbarei, hatte sich derart überlebt, dass dieses monströse Vielvölkergebilde nicht einmal richtig auseinander fallen konnte, sondern in Ermangelung eines besseren Vorschlags beisammen blieb. Verzweifelte Lebenszeichen - wie die Annexion von Bosnien 1908 - waren derart kontraproduktiv, dass sie eher Europa in den Abgrund rissen als der k.u.k.-Monarchie einen konstruktiven Impuls zu geben.

Anders handeln, als man denkt - gerade deswegen anders denken?

Dass Denken und Handeln schön zusammenfallen, ist natürlich nicht die Regel. Es kommt hin und wieder vor, dass man etwas tut, wovon man irgendwie weiss, dass es nicht gerade das Gelbe vom Ei ist. Aber Musil schreibt von einer geradezu methodischen Disparität. Man dürfe dies keineswegs - schreibt er - etwa «für Liebenswürdigkeit oder gar Schwäche des (...) österreichischen Charakters» halten. Das sei falsch. In «Kakanien» - so nennt Musil das Land seines Romans wenig verklausuliert - scheint das etwas tiefgreifend Durchgängiges gehabt zu haben - und dies wirkt immer noch nach. Man denkt: «Das wäre jetzt das Richtige.» Aber anstatt «einfach zu machen», lähmt man selbst sein Handeln: «Aber wie kann das für so etwas Grosses das Richtige sein? Nein, das kann es doch eher nicht sein. Also machen wir etwas anderes.»

«Urlaub vom Leben» – das grosse Patt nach der Konkordanzrepublik

Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, ist darin ja das Paradeexempel. Sein Projekt, das er eben gerade nur halbherzig verfolgt, heisst «Parallelaktion» (eigentlich ginge es darum, der Thronjubiläen der Monarchen FJ I. und W. II irgendwie «zu gedenken») und es fällt in ein Jahr, in dem er dazu noch «Urlaub vom Leben» nimmt. Eine Karriere zu ergreifen, wie man es erwartet, klappt sowieso nicht. Die Österreicher heute leben auch irgendwie in einem «Urlaub vom Leben». Sie stecken an einem toten Punkt ihrer Politik. Die grosse Einheit, die Republik, in der SPÖ und ÖVP jeweils abwechselnd und zum Schluss gemeinsam «regiert» hatten, ist am Ende. Die FPÖ - es wäre falsch in ihnen nur die Rechtspopulisten zu sehen, die sie zweifellos auch sind - bewegt sich gut in diesem Umfeld. «Die tun was» - so erlebt sie die eine Hälfte der Österreicher, und die andere Hälfte weiss nur, dass sie sicher nicht will, was die anderen tun wollen. Was sie eigentlich wollen, wissen sie nicht, und deshalb tun sie nicht einmal dessen Gegenteil.

Robert Musil erwies sich als hellsichtig. Neun Charaktere - was man sich so darunter vorstellt - habe jeder Landbewohner - und als Erdenbewohner noch einen zehnten. Er beschreibt ihn als «passive Phantasie unausgefüllter Räume». Dort ist dem Menschen «alles gestattet», nur eines nicht, «das ernst zu nehmen, was seine mindestens neun anderen Charaktere tun». Wir kennen das auch: Das, was über das Käse-Schoggi-Alpen-Gefühl, das wir für die anderen sind, hinausgeht. Und es ist dann halt eben auch ein bisschen leer: eben nicht Käse und Schoggi. «Ein leerer unsichtbarer Raum, in dem die Wirklichkeit drinsteht wie eine von der Fantasie verlassene kleine Steinbaukastenstadt.»