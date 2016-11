Intensiver als auch schon wird im Parlament über die Finanzen gestritten. Zwar ist die finanzielle

Lage des Bundes vergleichsweise gut. Doch weil die Wirtschaft nicht mehr derart stark wächst, und die Steuereinnahmen nicht mehr derart stark sprudeln, dürfen auch die Bundesausgaben nicht mehr derart stark wachsen wie in den vergangenen Jahren.

Just in dieser Zeit wird die Lockerung der Schuldenbremse zum Thema. Ein Schelm, wer denkt, da bestehe ein Zusammenhang. Denn die Schuldenbremse wurde just dafür geschaffen, die Parlamentarier zu disziplinieren. Man kann sich also fragen, ob der Zeitpunkt, um neue Spielregeln zu diskutieren, der richtige ist.