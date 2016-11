Was für eine Wahlnacht. Alle hatten sich auf eine frühe Entscheidung zugunsten Hillary Clintons eingestellt. Doch dann zeigte sich: Es wird knapp, sehr knapp. Als Ohio und dann auch der grosse Swing-State Florida zu Donald Trump kippten, wurde das Undenkbare denkbar.

An den Börsen drehten die Indikatoren nach unten, die mexikanische Währung stürzte ab. Um 4 Uhr Schweizer Zeit sah die Prognose der «New York Times» Trumps Siegeschance erstmals bei über 50 Prozent. Die sozialen Medien überschlagen sich seither, am TV sieht man ungläubige Experten – auf diesen Fall waren sie nicht vorbereitet. Gewinnt der Anti-Politiker Trump tatsächlich gegen Profi-Politikerin Clinton?

Es ist so oder so ein Erdbeben. Dass ein Kandidat, dessen Wahlkampf von Lügen, Beleidigungen und sexistischen Ausfälligkeiten geprägt war, so gut abschneidet, hätte niemand erwartet. Dass Clinton gegen einen solch absurden Kandidaten in Not geraten konnte, ist ein Totalversagen. Sie hatte die geschlossene demokratische Partei hinter sich, die meisten grossen Medien, die Wall Street, Hollywood und überhaupt fast alles, was Rang und Namen hat, und sie hatte viel mehr Geld.

Doch genau das war ihr Problem. Diese Wahl ist ein gewaltiges Misstrauensvotum, ja ein Volksaufstand: Gegen den Clinton-Clan, gegen die Parteien, gegen internationale Kooperation, gegen Migration, gegen Washington, gegen die Medien, gegen die Eliten, gegen die Politik schlechthin. Aber die vielen Stimmen für Trump sind demokratisch. Sie müsssen auch von jenen europäischen Staatenlenkern ernstgenommen werden, bei denen Trump «Brechreiz» (François Hollande) auslöst.

Wie beim Brexit haben Millionen von Bürgern, die in den Umfragen nicht erkennbar waren, ihr Votum abgegeben. Am Morgen dieses historischen Tages ist noch nicht absehbar, wie dies die USA und die Welt verändern wird.