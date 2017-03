Wer am vergangenen Mittwoch nicht mit einer Grippe im Bett lag, aufgrund drohender Reizüberflutung keinerlei Medien konsumierte und sich auch sonst mit niemandem austauschte, kam fast nicht um ihn herum: den Internationalen Frauentag, der alljährlich am 8. März zelebriert wird. Bedingt durch die zwischenzeitlich erfolgte Wahl eines Pussy-Grabschers ins höchste politische Amt der USA, gingen die Wogen dieses Jahr besonders hoch.

Der Frauentag birgt aber immer auch zahlreiche Fettnäpfchen. SVP-Nationalrätin Natalie Rickli findet den Tag schlicht überflüssig und sah sich auf Twitter deswegen einem mittleren Shitstorm ausgesetzt. Tenor: Als privilegierte und erfolgreiche Karrierefrau verkenne sie die Realität, in der Frauen noch immer benachteiligt seien. So antworteten ihr mehrere Personen, dass sie gesund seien, deswegen den Tag der Kranken aber nicht für unnötig hielten.

Auf die Spitze trieben es aber jene Gewerbetreibenden, die den Frauentag für kommerzielle Zwecke nutzen wollten und dafür tief in die Mottenkiste veralteter Geschlechterklischees griffen. So offerierte Ikea allen Frauen gratis Kaffee und Kuchen – als würden sie tagein tagaus nichts anderes tun als «käfele». Eine Arztpraxis in Frankfurt überreichte ihren weiblichen Kunden einen Gutschein für eine Botoxbehandlung. Und ein österreichisches Onlinemagazin illustrierte den Rabatt-Artikel mit einer aufgetakelten Dame, die gerade das tat, was Weiblichkeit offenbar am treffendsten darstellt: shoppen.

Will man wohlwollend sein, kann man den Anbietern attestieren, einfach nicht viel überlegt zu haben. Es gilt freilich auch am Frauentag: Gut gemeint ist halt nicht immer gut – oftmals ist es gar das Gegenteil.