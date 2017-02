Hallo! Aufwachen! Heute startet die Super League in die Rückrunde. Nicht gewusst? Okay, verständlich: Die Federer-Festspiele in Australien und die bevorstehenden Ski-WM in St. Moritz beanspruchen einen Grossteil der sportlichen Aufmerksamkeit.

Doch sind das wirklich die einzigen Gründe dafür, dass die beliebteste und grösste Sportart der Schweiz auf dem Nebenplatz ins neue Jahr startet? Nein, da ist mehr. Beziehungsweise eben nicht: Keine Spannung an der Tabellenspitze, sowohl in der Super League (FC Basel) und in der Challenge League (FC Zürich) sind die Entscheidungen gefallen.

Zudem fehlen die schillernden Figuren, für die alleine sich der hohe Eintrittspreis in ein Super-League-Stadion lohnt. Und der Abstiegskampf lockt zum jetzigen Zeitpunkt keinen hinterm Ofen hervor.

Der Fakt, dass in Basel erneut 20 000 Jahreskarten verkauft wurden, spricht zwar dagegen. Aber der FCB ist ein Sonderfall. Ein Blick ins Internet, in die Zeitungen und die Umfrage im Kollegenkreis machen klar: Über die Super League wird mehr genörgelt als sich gefreut.

Darüber, dass Basel immer Meister wird. Dass in einer Saison vier Mal gegen die gleiche Mannschaft zu spielen öde ist. Dass Klubs wie Vaduz nichts in der Super League zu suchen hätten. All diese Stimmen haben einen gemeinsamen Nenner: den Wunsch nach Veränderung.

Abwechselnd werden ein neuer Modus und die Aufstockung der Liga gefordert. Die einen wünschen sich das alte Modell mit Strich sowie Final- und Auf-/Abstiegsrunde zurück. Andere denken innovativ, fabulieren über Playoffs wie im Eishockey, eine Gründung der Alpenliga mit Österreich oder den irren Modus in Belgien, in dem das punktemässig beste Team nicht auch Meister ist.

Warum soll man sich für 80 Franken GC - Vaduz antun?

Die Vorschläge sind schön und gut, haben aber in den meisten Fällen einen Haken: Sie sind nicht zu Ende gedacht. Nehmen wir an, die Liga würde von 10 auf 12 Mannschaften aufgestockt. Was zur Folge hätte, dass das ohnehin schon wenige TV-Geld auf mehr Empfänger verteilt werden müsste. Und für alle ausser den FCB und YB zählt jeder Rappen der durchschnittlich 2 Millionen Franken, die jeder Klub erhält.

Oder bei der Einführung von Playoffs: In den Finals treffen der FCB und der FCZ aufeinander, beim ersten Spiel kommt es zu Krawallen. Es ist nicht anzunehmen, dass die Behörden in Basel oder Zürich drei Tage später ein nächstes Aufeinandertreffen der Fangruppen bewilligen.

Genau solche Überlegungen macht sich die Swiss Football League. Dort hat man sehr wohl realisiert, dass der aktuelle Zustand der Super League nicht optimal ist. Man hat realisiert, dass der Wunsch beim Publikum nach Veränderung gross ist.

So wie in der modernen Gesellschaft laufende Veränderung einfach dazugehört – eine Folge des Überangebots: Für zehn Franken im Monat gibt es die hochattraktiven Topspiele in England zu sehen – warum soll ein Fussballinteressent, dessen Herz nicht an einem Schweizer Klub hängt, sich stattdessen für 80 Franken GC - Vaduz im tristen Letzigrund antun?

Die Weichen für Veränderungen sind gestellt

Es muss etwas passieren. Es muss sportlich spannender werden. Stadien müssen zu Erlebniswelten werden. Die TV-Aufbereitung muss attraktiver werden. Das weiss auch die Liga. Es wird zwar nicht um jeden Preis verändert, aber die Weichen sind gestellt: Die Liga hat bereits Sondierungsgespräche mit einer Agentur geführt, die spezialisiert ist auf die Anpassung von Fussballformaten an ihre Umgebung.

Und in diesem Monat trifft sich das Ligakomitee, um über Themen wie Modusänderung und Aufstockung zu sprechen. Alles soll auf den Tisch kommen. Warum nicht auch das Thema «geschlossene Liga», in den USA ein Erfolgsmodell? Zwar widerspricht ein System ohne Absteiger dem europäischen Sportsgeist.

Andererseits: In einer Liga mit den klingendsten Namen des Schweizer Klubfussballs würde der Zuschauer die immer gleichen Spiele eher akzeptieren als beim heutigen Teilnehmerfeld. Und wenn die Vereine die Drohgebärden eines Abstiegs los wären, könnte das zu mehr Risiko und somit Kompetitivität führen.

Kleine Veränderungen sind bereits beschlossen: Künftig wird im Dezember länger gespielt. Angedacht ist sogar wie in England Fussball an Weihnachten. Und wer den «Boxing Day» verfolgt, der weiss: Auf der Insel sind die Stadien während der Feiertage randvoll.