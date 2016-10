Es war vor einigen Wochen, da schrieb ich just an dieser Stelle meinen Frust über die Nominierung von Donald Trump als Präsidentschaftskandidat nieder. Genau wie der blonde Boris aus London sei der toll frisierte Donald ein Blödel, den man vorschicke, um das Volk zu unterhalten. Die eigentliche Arbeit lagere man an Bürokraten aus.

Nun, gestern trafen sich zwei davon im US-Fernsehen. Die beiden wenig bekannten Kandidaten für das Vizepräsidentenamt, Mike Pence und Tim Kaine, duellierten sich in einer Art und Weise, die man heute kaum noch für möglich gehalten hatte: sachlich. Und respektvoll. Keiner von beiden warf mit Kot um sich, brüllte rum oder beleidigte sein Gegenüber. Welch wohltuende Veranstaltung.

Können wir nicht einfach dahin zurück? So tun, als gäbe es Donald und Hillary gar nicht? Als sei das alles nur ein schlechter Scherz gewesen? Machen wir es doch einfach! Schauen wir also auf die Fakten im US-Präsidentschaftswahlka... – ah, Moment, Donald hat getwittert: «Kaine sieht aus wie ein fieser Gauner aus einem Batman-Film.» Und schon schmeisst wieder einer mit Sch…