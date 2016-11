Ein äthiopischer Imam soll in der berüchtigten Winterthurer An’Nur-Moschee zum Mord aufgerufen haben. Zum Mord an Muslimen, die nicht mit ihrer Gemeinschaft beten. Ohne der Untersuchung vorgreifen zu wollen: Das ist abscheulich, das ist barbarisch. Das steht im entsetzlichen Gegensatz nicht nur zu unseren Gesetzen, sondern auch zu unseren Werten. Es ist an der Zeit und dringend nötig, dass Polizei und Justiz schonungslos und mit aller Härte gegen solche Barbaren vorgehen. Wir dulden solche kranken Wirrköpfe, solche jämmerlichen Hassprediger, die unsere Demokratie vergiften und zerstören wollen, nicht bei uns.

Sie wollen aber nicht nur unsere Demokratie vergiften und zerstören, sondern auch alle die rechtschaffenen und besonnenen Musliminnen und Muslime, die bei uns leben und die wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft sind. Es scheint, dass Hinweise auf den Mordaufruf von Mitgliedern der muslimischen Gemeinschaft kamen. Wenn das so ist, dann ist das ein gutes, dann ist das sogar ein wirklich ermutigendes Zeichen.

Denn es ist klar: Die Musliminnen und Muslime in der Schweiz müssen noch mehr Verantwortung übernehmen. Sie müssen sich noch viel mehr und viel entschlossener als bisher gegen jene Elemente wehren, die versuchen, unsere Werte, unsere Freiheit, unsere Demokratie zu zerstören. Das sind ja auch, das müssen ja auch die Werte aller Musliminnen und Muslime in der Schweiz sein.