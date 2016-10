Nein, es ist kein Weltuntergang, dass der Gipfel zur Unterzeichnung von Ceta abgesagt werden und der kanadische Premierminister Justin Trudeau zu Hause bleiben musste. Peinlich ist es – das schon. Einige würden sagen eine Demütigung. Aber Trudeau scheint genug Selbstbewusstsein und vor allem Geduld zu haben, dass es ihm in erster Linie wichtig ist, dass das Abkommen überhaupt unterschrieben wird – und nicht wann.

Ende gut, alles gut also? Keineswegs. Wenn man sich das Chaos verdeutlicht, das die Wallonen gerade verursacht haben, dann dürfte der Ratifizierungsprozess, der in über 40 Parlamenten in der EU über die Bühne gehen soll, jedem Ceta-Befürworter den Angstschweiss auf die Stirn treiben. Denn so mancher Links- oder Rechtspopulist dürfte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, der eigenen Regierung oder auch Brüssel eins auszuwischen.