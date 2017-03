Der Gefechtslärm um die Unternehmenssteuer-Reform (USR III) ist weitgehend verstummt, die meisten Wunden sind geleckt, die Schuld zugewiesen. Unter diesen Voraussetzungen sind andere politische Themen ganz oder teilweise untergegangen. Dabei hätten diese mehr Aufmerksamkeit verdient, als ihnen zuteil wurde. Zu diesen gehört mit Sicherheit der zwischen den SBB und der bernischen Staatsbahn BLS ausgebrochene Streit um die lukrativen Bahnverbindungen. Das alles müsste nicht auf grosses Interesse stossen, wären damit nicht Steuergelder in bedeutender Höhe verbunden. Doch alles der Reihe nach.

Trotz aufwendiger Versuche, ist es nie richtig gelungen, den einzelnen Verkehrsträgern ihre Rollen verbindlich zuzuweisen. Die Frage ist natürlich, ob man dies überhaupt will – oder aus verschiedenen Gründen nicht. Wer erinnert sich noch an die Gesamtverkehrskonzeption und und ihr klägliches politisches Ende? Zugegeben: In den letzten Jahren ist es wenigstens gelungen, die Finanzflüsse besser zu steuern und Schiene und Strasse zukommen zu lassen. Allerdings lässt sich heute feststellen, dass es ohne zusätzliche öffentliche Mittel kaum gelingen wird, den grenzüberschreitenden Güterverkehr von der Strasse auf die Schiene zu bringen.

Der Preis spielt bei den Gütern eine grosse Rolle und ist für den sich in der Kostenklemme befindlichen Schwerverkehr oft gar eine existenzielle. Hier will nun der Streit zwischen den SBB und der BLS nicht so recht in die verkehrspolitische Landschaft passen. Mit Sicherheit wird man argumentieren, das sei gewollte Konkurrenz und auch notwendig, damit der Markt funktionieren könne und seine kostensenkende Wirkung entfalte. So weit, so gut. Nur hat das Ganze einen empfindlichen Schönheitsfehler.

Wo Konkurrenz und Markt herrschen, haben die Beteiligten in aller Regel auch die Konsequenzen zu tragen. Dem ist hier nur sehr bedingt so. Aus dem einfachen Grund, weil bei beiden Bahnunternehmen die Steuerzahlenden jene sind, die in der einen oder anderen Form die Folgen tragen müssen. Damit sei nichts gesagt gegen kostengünstige Leistungen im Schienenverkehr. Im Gegenteil: Es ist eine der erstrangigen Aufgaben der Beteiligten, dieses Ziel immer vor Augen zu halten. Oder anders gesagt: Es ist wohl den meisten der Zugspassagiere völlig gleich, ob sie von den SBB oder der BLS von A nach B gebracht werden.

Zwei sich mit knappen öffentlichen Mitteln konkurrenzierende Bahnunternehmen in einem kleinen Land wie die Schweiz kann kein vernünftiges verkehrspolitisches Ziel sein. Vielmehr wäre es Aufgabe beider Unternehmen, immer wieder nach Synergien zu suchen – und damit für Bahnbenützer und Steuerzahler günstigen Lösungen. Unter diesen Voraussetzungen haben hier Markt und Konkurrenz wenig zu suchen. Besonders darum nicht, weil es fast ausschliesslich um rentable Linien auf den grossen Verkehrsachsen geht. Um alle anderen, in erster Linie die Versorgung in der Fläche, wird sich kaum jemand reissen, es sei denn, die Abgeltungen wären derart lukrativ, dass auch hier die Anbieter sich darum bemühen würden.

Etwas anderes scheint mir noch viel wichtiger zu sein und verdient unsere gemeinsame Sorge: Wir haben in der Schweiz intakte Strukturen. Sowohl Schiene wie Strasse haben in den letzten Jahren Aufwertungen erfahren, die weltweit ihresgleichen suchen. Trotzdem stehen uns neue massive Investitionen in die verkehrstechnischen Infrastrukturen bevor. Mehr noch: Jedes Mal, wenn eine Strasse oder eine neue Eisenbahnstrecke eröffnet wird, wird zusätzlicher Unterhaltsbedarf geschaffen. Nicht heute, aber morgen oder spätestens übermorgen. Dieser Aspekt geht gerne verloren. Die Sanierung des Weissenstein-Tunnels, die sicher richtig ist, mag für andere Beispiele stehen.

Ich möchte nicht so weit gehen, wie unlängst zu hören war – nämlich zu behaupten: Die SBB und die BLS würden «Unternehmerlis» spielen, im Wissen darum, dass immer wieder der Bund und die Kantone geradestehen müssten, wenn das Geld ausgeht. Auch könnten dann Vorstellungen, die auch schon im Raum standen, die SBB und die BLS müssten zusammengeschlossen werden, wieder neu auf die politische Tagesordnung gelangen. Dann allerdings unter etwas anderen Vorzeichen und – mit Blick auf die öffentlichen Gelder – mit kaum zu widerlegenden Argumenten. Wer dies nicht will, tut gut daran, sich rechtzeitig daran zu erinnern. Oder auch nicht, wenn man will, dass eine einzige neue Bahngesellschaft entsteht.

Christian Wanner: Der Meisterlandwirt aus Messen war bis 2013 solothurnischer Finanzdirektor und Präsident der Finanzdirektorenkonferenz. Er ist Mitglied im Publizistischen Ausschuss der AZ Medien.