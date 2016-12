Warum? Sie haben sich abgenutzt. Die Sendung ist stehen geblieben in einer (TV-)Welt, die immer schneller dreht. Seit der Erstausstrahlung vor acht Jahren immer das gleiche Prozedere: Einmarsch der Gladiatoren, Medienschau, Sketches, Gastbeitrag, Mike holt Kaffee, Studiogast, Ende. Gegen ein stabiles Gerüst ist nichts einzuwenden: Doch die Macher von «Giacobbo/Müller» haben es verpasst, innerhalb dieser Leitplanken stets aufs Neue zu überraschen. Die Themen sind vorhersehbar, die Pointen durchschaubar, es mangelt an Spontanität. Kurz: Das Skript drückt zu fest durch.

In der ersten Hälfte der Ära war der Unterhaltungsfaktor noch hoch. Dank neu geschaffenen Sketch-Figuren und den Dauergästen: Peter Tate vermisse ich heute noch, weil er zu früh gegangen ist. Auch Buddy Casino und Frölein Da Capo blieben nicht länger als zwei Jahre. Doch ausgerechnet Miesepeter Dani Ziegler sitzt nun seit über vier (!) Jahren Sonntag für Sonntag auf der Bühne und motzt. Sorry, aber ich bin unter der Woche schon genug umgeben von mies gelaunten Menschen!

Eine letzte Chance hat jeder verdient. Darum werde ich am Sonntag einschalten. Und wenn Giacobbo und Müller es schaffen sollten, in ihrer letzten Sendung aus ihrem Raster auszubrechen, dann werde ich sie in Zukunft doch noch ein wenig vermissen.

Kontra von Andreas Schaffner: «Victor Giacobbo hat enorm viel geleistet für den Humor»

Doch nun ist mit diesem Spiel Schluss. Was nach «Giacobbo/Müller» kommt, verspricht längst nicht die gleiche Qualität.

«Giacobbo/Müller» ist schon bald Geschichte und die Schweizer Comedy-Welt heult. Zu Recht. Denn es war vor allem Victor Giacobbo, der in den letzten Jahren enorm viel für den Humor in der Schweiz geleistet hat. Er hat Gag-Schreiber ausgebildet, Jungtalente gefördert und den Politikern einen Spiegel vorgehalten. Und nebenbei noch ein eigenes Theater auf die Beine gestellt. Ich lehne mich nicht zu stark aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass ohne «Giacobbo/Müller» Hazel Brugger nicht so schnell durchgestartet wäre und Frölein Da Capo kaum jemand kennen würde.

Zugegeben: «Giacobbo/Müller» war keine bitterböse Satire-Sendung, wie «Die Anstalt» im deutschen Fernsehen. Es war kein TV-Experiment, wie einst Frank Baumanns «Ventil», und es war nicht eine geschliffene US-Talk-Show wie Jimmy Fallons «Tonight Show».