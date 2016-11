Vielleicht ist Politik doch nicht ganz so einfach, wie er sich das im Wahlkampf vorgestellt hatte. «Ich merke, dass sich mein Leben drastisch verändern wird», sagte Donald Trump in seinem ersten TV-Interview. Und so buchstabierte er bei einigen innenpolitischen Wahlversprechen schon einmal zurück. Doch wie hält es der zukünftige amerikanische Präsident mit der Aussenpolitik? Darüber darf nach wie vor gerätselt und spekuliert werden.

Ein paar Signale hat Trump allerdings bereits gesetzt: Wenige Tage nach seiner Wahl empfing er als ersten ausländischen Gast ausgerechnet Nigel Farage, den Architekten des Brexit und Vertreter der britischen Opposition – ein Affront für Premierministerin Theresa May. Und sein erstes Telefongespräch als designierter Präsident führte er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Anschliessend verlautete, Trump und Putin seien sich einig gewesen, dass das Verhältnis zwischen den USA und Russland «äusserst unzufriedenstellend» sei. Sie hätten vereinbart, sich für eine «Normalisierung der Beziehungen» und eine «konstruktive Zusammenarbeit auf einem weiten Themenfeld» zu engagieren, die Telefonkontakte fortzusetzen und sich möglichst bald persönlich zu treffen. Allein das ist bezeichnend: Barack Obama hatte direkte Treffen mit dem Kreml-Chef möglichst vermieden. Bemerkenswert ist auch, dass Trump dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko offenbar keine Zusagen machte, als dieser ihn – ebenfalls per Telefon – um Unterstützung gegen die russische Aggression bat.

Eine Männerfreundschaft wie zwischen Schröder und Putin?

Dass Trump und Putin sich gegenseitig schätzen und loben, ist hinlänglich bekannt. Dem Kreml-Chef, der von einer Renaissance der Sowjetunion träumt und mit seiner Expansionspolitik auch anstrebt, kommt zudem entgegen, dass der neue Mann im Weissen Haus offenbar nicht bedingungslos an der weltpolitischen Führungsrolle der USA festhalten will. Angesichts dieser Ausgangslage ist nicht auszuschliessen, dass sich eine Männerfreundschaft anbahnt, wie sie schon Putin und der frühere deutsche Kanzler Gerhard Schröder pflegten. Eine dieser Freundschaften, in der die Probleme dieser Welt in der Sauna geregelt werden – pragmatisch, mit Handschlag und notfalls ohne dauerhafte Verträge.

Konkret könnte ein Deal zwischen Trump und Putin etwa so aussehen: Die USA billigen die russische Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim zwar nicht, akzeptieren sie aber als Fait accompli. Trump hebt mit einem Federstrich die Sanktionen gegen Russland auf – oder lockert sie zumindest. Die Zustimmung des Kongresses braucht er dazu nicht. Zudem nehmen die USA Abstand von der Perspektive eines Nato-Beitritts Georgiens und der Ukraine und stoppen die versprochene Auf-

stockung der Nato-Truppen im Baltikum. Das ist allerdings nicht so einfach: Trump kann als Oberkommandierender nur über die US-Streitkräfte entscheiden; die Stationierung von Nato-Truppen beschliessen die 28 Mitgliedstaaten der Allianz im Konsens. Im Gegenzug beendet Moskau den Krieg in der Ostukraine und stellt seine Drohgebärden gegenüber dem Baltikum ein. In der Folge nehmen die Spannungen zwischen der Nato und Russland ab. Die USA und Russland kämpfen nun im Nahen Osten als Verbündete gegen die Terrormiliz IS,

wobei Washington als weiteres Zugeständnis sein erklärtes Ziel, Baschar al-Assad zu stürzen, fallen lässt.

Schöne Utopie und harte politische Realität

So weit die schöne Utopie, von der Donald Trump womöglich träumt. Die harte politische Realität sieht freilich anders aus – und zwar sowohl für den designierten US-Präsidenten als auch für den Kreml-Chef. Trump müsste sich wohl vorwerfen lassen, er kooperiere mit dem Massenmörder Assad. Damit könnte der Republikaner vielleicht noch leben. Schwerwiegender ist die Gefahr, dass Putin sich nicht an seinen Teil der Abmachung hält; dass er die amerikanischen Konzessionen einsteckt, sie aber als Schwäche Washingtons interpretiert und deshalb nachlegt und weitere Zugeständnisse fordert. Trump stünde dann auf der internationalen Bühne als Präsident da, der sich vom Kreml übers Ohr hauen liess – und das mag er gar nicht. Putin wiederum kommt in diesem Szenario der westliche Gegner abhanden, mit dem sich die nationalistische Stimmung im heimischen Publikum so schön schüren und der eigene Heldenstatus aufrechterhalten lässt.

Vielleicht ist es mit der neuen Männerfreundschaft doch nicht so weit her.

