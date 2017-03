Das hilft Kosten zu sparen. Und ist auch für die Versicherten vorteilhaft: Wer ein solches Modell wählt, erhält einen Prämienrabatt in der Grundversicherung. Allerdings sind heute vor allem junge, gesunde Kunden dazu bereit, sich so zu versichern.

Dabei würden gerade ältere, kränkere Patienten profitieren, wenn sie in Gruppenpraxen umfassend beraten werden. Beispielsweise wie sie ihre Medikamente einnehmen müssen oder sich richtig ernähren können. Im Bereich der Grundversorgung könnte man also die Zulassung so steuern, dass in den Zentren Hausärzte mit Kassen abrechnen dürfen, die in Gruppenpraxen Pauschalen verrechnen.