Was jetzt? Ich war plötzlich im Zwiespalt, verstärkt durch den angesagten Elterntag an jenem Samstag bei uns am Bäumlihof. «Ich gehe», sagte ich schliesslich zu meiner Frau. «Nein, bleib hier – es ist zu gefährlich!» Doch mein Pflichtbewusstsein war stärker. Nichts Heroisches, vielleicht nur die Absicht, mich keinem Elternvorwurf auszusetzen.

So fuhr ich von Füllinsdorf bald durch eine Wolke von ekelhaftem Gestank, der mir fast den Atem raubte, und am gespenstigen Inferno von Schweizerhalle vorbei, der Schule zu. Draussen in den Anlagen wartete eine grosse Menschenmenge. Schüler, Eltern, Lehrer und Neugierige – vereint und ratlos.