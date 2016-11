Überall Eier und Fleisch

Weniger gut läuft es für Veganer, die was Salziges essen wollen. Denn an der «Mäss» werden auch am höchsten Veganertag pratisch überall nur Gerichte mit Eiern, Käse und Fleisch angeboten.

Eine traurige Erkenntnis für Veganer, ein Glück für alle anderen, die sich in unendlich langen Warteschlangen auf fleischliche Kost freuen können.







Das sind einige der verlockenden Ess-Stände an der «Mäss»: