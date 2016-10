Oder haben Sie noch weitere Aussagen in Erinnerung? Zum Beispiel eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet die Kandidatin einer Kleinstpartei das Regierungspräsidium anstrebt? Oder warum Herr Werthemann im Kleinbasel kandidiert, aber noch nie einen Vorstoss für das Quartier lanciert hat?

Zwei Punkte können zum laufenden Wahlkampf jetzt schon festgehalten werden.

Erstens: Die Vielschichtigkeit der Berichterstattung sucht ihresgleichen. Dafür sorgt schon allein die aussergewöhnliche Medienvielfalt auf dem Platz.

Zweitens: Der Wähleranteil der GLP liegt bei fünf Prozent, Tendenz sinkend. Und obwohl ihre Kandidatin Bernasconi völlig chancenlos bleiben dürfte, genoss sie die gleiche Präsenz wie alle anderen Kandidaten.

Schaut man sich dann noch an, über welche Inhalte die Partei reden wollte, so findet man genau ein Podium zum Thema Fremdsprachenunterricht – etwas, das in Basel nahezu unbestritten ist. Der Rest – frei nach Shakespeare – ist Schweigen. Was auch Sinn macht, wenn man am Knutschen ist.