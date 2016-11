Wie viele Staaten weltweit haben auch die Parlamente der Nordwestschweizer Kantone erkannt, dass sich ein Umsteigen von (importierten) fossilen Energien auf erneuerbare Energien lohnt und dass jetzt die Zeit dafür reif ist. Im Baselbiet wird am 27. November das Volk über die Energieförderung abstimmen. Dies ist die konkrete Umsetzung des Volksauftrags «Weg vom Öl». In Basel-Stadt wurde ein gesetzlicher Gegenvorschlag zur Verfassungsinitiative «Basel erneuerbar» erarbeitet, der bereits heute Mittwoch im Grossen Rat beraten und verabschiedet werden soll.

Günstig und sicher

Solar- und Windenergie gehören inzwischen zu den wirtschaftlichsten Energiequellen und ermöglichen zusammen mit unserer Wasserkraft und Holzenergie eine sichere, saubere und günstige Energieversorgung. Überzeugende Argumente für eine nachhaltige Energienutzung sind neben dem Klimaschutz gerade eine grössere Unabhängigkeit von Schurkenstaaten sowie die Verlagerung der Investitionen in das lokale und regionale Gewerbe.

Zudem: Das in unserer Verfassung geschriebene und in vielen Bereichen längst selbstverständliche Verursacherprinzip, welches verlangt, dass der Verursacher von Schäden und Abfällen die Kosten zur Vermeidung und Beseitigung zu tragen hat, muss endlich auch in der Luftreinhaltung umgesetzt werden. Wir dürfen nicht weiter tonnenweise und kostenlos den «Abfall» unserer fossilen Heizungen, nämlich CO2 und Luftschadstoffe, in der Atmosphäre deponieren. Sonst wird die Erde – und mit ihr wir Bewohner – an Fieber überhitzen.

Um einen sanften Übergang von fossiler zu erneuerbarer Energieversorgung zu schaffen, ist es höchst sinnvoll, wenn das Baselbiet eine moderate Förderabgabe von wenigen Franken pro Haushalt und Monat auf fossile Energien wie Erdgas- und Erdöl einführt. Dies stellt die Fortführung des erfolgreichen Baselbieter Energieförderpakets dar. Mit einer ähnlichen Abgabe hat Basel-Stadt bereits langjährige und gute Erfahrung gemacht.

Das Geld aus der Abgabe fliesst nicht in die allgemeine Staatskasse, sondern in Form von Förderbeiträgen zur Energieoptimierung direkt zu den Einwohnerinnen und Einwohnern zurück. Und nicht nur das, der Bund stockt die kantonalen Förderbeiträge um das Doppelte auf. Unter dem Strich erhält die Bevölkerung also für einen abgegebenen Franken drei zurück. Das Geld löst zudem das Zehnfache an Investitionen in unsere lokale Wirtschaft aus.

Ausgewogener Kompromiss

Hauseigentümerinnen und -eigentümer sollen wie bisher von Beiträgen an die Sanierung der Gebäudehüllen profitieren. Kern des baselstädtischen Energiegesetzes ist, dass künftig dank Fördermitteln Öl- und Gasheizungen am Ende ihrer Lebensdauer ohne Mehrkosten durch erneuerbare und CO2-freie Systeme ersetzt werden. Der Ersatz einer fossilen Heizung durch ein erneuerbares System ist enorm wirksam, denn er spart so viel CO2-Emissonen wie zehn Erdumrundungen mit dem Auto. Die bisherige Förderabgabe soll beibehalten und optimiert werden.

Selbst wenn hüben wie drüben noch Wünsche an die neuen Gesetze offen bleiben und an der Ausgestaltung einzelner Details Kritik geübt wird: Die neuen Regelungen werden von fast allen Parteien und Verbänden als gutschweizerischen Kompromiss erachtet. Wir sollten die handfesten Vorteile, die sich mit einem langfristigen Umstieg auf die erneuerbare Energieversorgung für die Region ergeben, sowie das eminent wichtige, langfristige Ziel nicht wegen kleiner Schönheitsfehler gefährden. Ich hoffe daher, dass sowohl der Basler Grosse Rat als auch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Nachbarkanton dies erkennen und Ja sagen zu den beiden anstehenden Energievorlagen.