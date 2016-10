In gleich zwei Schweizer Städten fanden im laufenden Jahr bereits Wahlen statt. Bei wichtigen Abstimmungen, wie etwa Masseneinwanderungs- oder Durchsetzungsinitiative trennen Basel, Luzern und St. Gallen nur wenige Prozente. Bei der Mindestlohn-Initiative stimmte die Basler Stadtbevölkerung linker, linker noch als etwa Zürich und nur knapp unter Bern. Überall lautet die aktuelle Frage: Wie verhalten sich die bürgerlichen Parteien zur SVP?

Denn die grösste Schweizer Partei frisst in den Schweizer Städten hartes Brot. Die Tendenz der Städter widerspricht nationalen Trends: Sowohl St. Gallen als auch Luzern rutschten bei den letzten Stadtwahlen nach links. Im Juni ereignete sich in Luzern gar Historisches: Das Volk wählte zum ersten Mal einen linken Stadtpräsidenten. Beat Züsli (SP) sass zuvor nicht im Stadtrat und überflügelte dennoch Stefan Roth (CVP), der sich seither mit der Rolle als Stadtrat begnügen muss. Das Stadtpräsidium wurde erst im zweiten Wahlgang ausgemarcht. Und in diesem liegt auch der spannendste Hinweis auf die Basler Wahlen. Auf den zweiten Anlauf hin nämlich hat sich in Luzern ein bürgerlicher Schulterschluss formiert, nachdem CVP, FDP und SVP im ersten Wahlgang ihre Felle davonschwimmen sahen. Die landläufige Interpretation im Luzerner Blätterwald: Das Volk hat den halbherzigen Schulterschluss als Machtpolitik entlarvt und an der Urne abgestraft.

Bürgerliche der Schweiz schielen nach Basel

Auch St. Gallen wählt sich eine neue Stadtregierung. Hier funktionierte die bürgerliche Zusammenarbeit bislang gar nicht. Die SVP tut sich schwer damit, die Bisherige Patrizia Adam (CVP) zu unterstützen. Die Volkspartei ist sauer, dass die CVP bei den Ständeratswahlen ihren Kandidaten Thomas Müller nicht ernsthaft unterstützt hat. Die Medien sehen in der lauwarmen Unterstützung den Grund, weshalb die Christdemokratin in ein Stechen gegen eine SP-Frau muss.

Fazit: Ohne Schulterschluss geht’s nicht, und ein halber ist kontraproduktiv. Bleibt nur noch die Basler Variante: die totale Verbrüderung.

Klar: Es ist durchaus denkbar, dass gemässigtere Wähler die Zusammenarbeit mit der SVP nicht goutieren. Dass die eigenen Regierungsräte bestraft würden, ist aber unwahrscheinlich. Erste Umfrage-Ergebnisse lassen sogar den Schluss zu, der Schulterschluss könne funktionieren. Umfragewerte, wie sie Lorenz Nägelin erreicht – davon hätten bisherige SVP-Kandidaten nur träumen können.

Aufgrund dieser Geschlossenheit dürften auch andere Stadt-Bürgerliche auf Basel schielen – die Pharma-Stadt ist in der Rolle des Versuchskaninchens. Selbst wenn die bürgerliche Regierungsmehrheit an der Urne scheitert: Ein Linksrutsch im Parlament, wie er in oben beschriebenen Städten ebenfalls geschah, ist für diese Wahlen nicht zu erwarten. Sollte sich nicht noch eine Kehrtwende einstellen, stellen diese Wahlen aber die Weichen für die Zukunft. Eine Zusammenarbeit wie diese bei Ersatz- oder auch nationalen Wahlen könnte das Blatt zugunsten der Bürgerlichen wenden. Für die Linke heisst das: Der uneinheitliche Wahlkampf der drei bisherigen SP-Räte mit den Neubewerberinnen Heidi Mück und Elisabeth Ackermann liegt so nicht mehr drin. Experimente mit zwei Bündnis-Kandidaten, weil diese sich nicht einigen können, ebenso wenig. Basel tickt anders – Basta, Grüne und SP sollten dies aber nicht überinterpretieren. Sonst verschlafen sie den Weckruf.