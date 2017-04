Dem baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann ist der Geduldsfaden gerissen. Um die überhand nehmenden Zugausfälle und Verspätungen «umgehend abzustellen», hat er einen «Qualitätsbeauftragten für regionalen Schienenverkehr» ernannt. «Die Züge müssen zuverlässig und pünktlich fahren», heisst es in einer Medienmitteilung. Sollten sich die Verhältnisse nicht sehr schnell bessern, kündigte er rechtliche Schritte gegen die Deutsche Bahn (DB) an.

Harte Sitten, aber nachvollziehbar. Ich mache regelmässig in Freiburg die Erfahrung, dass auch die Fernzüge der DB massive Verspätungen einfahren. Bei mir hat das aber zur Entspannung beigetragen. In der Regel gibt es pro Stunde im Abstand von wenigen Minuten zwei schnelle Verbindungen nach Basel. Ich rechne mittlerweile damit, dass mindestens eine davon eine halbe Stunde Verspätung hat. Es hat sich ausgehetzt. Egal, wann ich auf den Bahnhof komme, es fährt in nützlicher Frist ein Zug. Es sei denn, die DB ist pünktlich. Zum Glück kommt das selten vor.

Während die Franzosen gemeinhin als chaotischer als die Deutschen gelten, funktioniert der Zugverkehr im Elsass ausgesprochen gut und Verspätungen sind selten. Die 1997 im Rahmen eines Pilotversuchs von der damaligen Région Alsace eingeführten Train express régionaux (TER) verbinden innerhalb von rund 80 Minuten regelmässig Basel mit Strassburg. Beim Versuch, die 140 Kilometer in der gleichen Zeit mit dem Auto zu bewältigen, ist man chancenlos.

Gefahren werden die 200 Stundenkilometer schnellen Züge von der SNCF, verantwortlich für den Zugverkehr ist seit 2002 aber die Regionalverwaltung – das hat sich auch durch die französische Gebietsreform nicht grundsätzlich geändert. Neue, schnelle und häufige Verbindungen und interessante Ticketangebote sorgten dafür, dass die Passagierzahlen schnell um 70 Prozent zunahmen.

Insbesondere am Wochenende gibt es mit dem Ticket Alsa+ Groupe Journée ein super Angebot. Ich habe das schon geschrieben, mache aber gerne noch einmal Werbung dafür: Für 37,30 Euro können zwei bis fünf (!) Personen einen Tag samt Bus und Tram im ganzen Elsass unterwegs sein. Einziger Nachteil: Man muss sich an den französischen Billettautomaten im Elsässer Bahnhof Basel trauen, denn die SBB verkaufen die Tickets nicht. Etwas eingeschränkt ist man leider auch beim Kulturprogramm. Ein Konzert- oder Theaterbesuch in Strassburg liegt nicht drin, weil der letzte direkte Zug um 21.21 Uhr zurückfährt.

Vom 10. April bis 28. Juli muss man zudem 15 Minuten mehr Zeit einberechnen. Die Netzgesellschaft der SNCF erneuert für 73 Millionen Euro die gesamten Gleisanlagen zwischen Saint-Louis und Mulhouse. Im erwähnten Zeitraum ist Saint-Louis Endbahnhof. Zwischen Basel und Saint-Louis verkehren Extrazüge, die gegenüber dem normalen Fahrplan die besagten 15 Minuten früher losfahren oder eben später ankommen. Ich nehme das gern in Kauf. Mir ist es lieber, die Franzosen investieren rechtzeitig, anstatt die Gleise verlottern zu lassen und dann Verspätungen einzufahren. So schön entspannt wie in Freiburg bin ich deshalb bei Reisen im Elsass allerdings nicht unterwegs.