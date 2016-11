Cabb-CEO Peter Vanacker streute Asche aufs Haupt: «Ich möchte mich im Namen des Unternehmens bei unseren Nachbarn und der Prattler Bevölkerung für die wiederholten Stoffaustritte entschuldigen.» Die Beteuerung, Cabb sei seit vielen Jahren ein Teil dieser Region und wolle ein guter Nachbar sein, dürften auf skeptische Ohren stossen: «Ereignisse wie die in den vergangenen Wochen tragen nicht zu einer guten Nachbarschaft bei», stellte Vanacker selber fest. Da hat er recht.

Erst im April wurde in der Cabb-Gruppe die Stelle eines Sicherheitsmanagers geschaffen. Lieber spät als nie. Und die eingeleiteten Massnahmen – Aufwertung der Sicherheitsteams in der Hierarchie, Analyse der Anlagen und Prozesse unter anderem durch externe Experten – gehen in die richtige Richtung. Ob es sich beim Abgang des bisherigen Cabb-Managers um ein Bauernopfer handelt, lässt sich derzeit nicht beurteilen.

Falls aber bisher am falschen Ort gespart wurde, dürften in den weitläufigen Anlagen noch Zeitbomben schlummern. Da steht das neue Management unter dem Druck der Öffentlichkeit – und unter Zeitdruck, Schwachstellen rechtzeitig zu finden. Denn was das Versprechen wert ist, man führe eine neue Sicherheitskultur ein, wird sich daran messen, ob nichts mehr passiert. Dessen scheint sich das neue Management bewusst: Vanacker bittet «bei aller Dringlichkeit um ein wenig Geduld». Das lässt sich auch als ein Schuldeingeständnis deuten, denn eine solche Fabrik muss einfach sicher sein.