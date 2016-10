Die Löhne der Kantonsangestellten tragen den Charakter einer Verfügung; eine einseitige Anpassung durch den Kanton ist deshalb zulässig. Aufschlussreich ist, was die Richter in Nebensätzen sagen: Bei einer gleichartigen Lohnbeschwerde im privatrechtlichen Umfeld hätte das Gericht vermutlich anders entschieden.

Die Kantonsangestellten sehen sich nun mit der Kehrseite ihrer Privilegien konfrontiert: Ihre Jobs gelten trotz Spardruck noch immer als sicher, es herrschen grosszügige Frühpensionierungs-Regeln. Vor allem sind im erwähnten System automatisierte Lohnerhöhungen eingebaut, die es so in der Privatwirtschaft nicht gibt.

Wenn nun diese Privilegien ihren Preis haben – dass nämlich der Lohn nicht frei ausgehandelt werden kann –, so ist das nur fair. Darum wird sich die Empörung über das Urteil in der von den Sparmassnahmen des Kantons weit stärker betroffenen Bevölkerung in engen Grenzen halten.

Die Personalverbände sind nach dem Urteil gut beraten, auf einen Weiterzug ans Bundesgericht zu verzichten. Die Chancen auf Erfolg stehen schlecht. Die Befürchtungen der Gewerkschafter, nun sei die Büchse der Pandora für weit gravierendere Lohnsenkungen geöffnet, sind zudem unbegründet.