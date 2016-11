Mich ärgert der NegativHype, der derzeit um das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2022 gemacht wird. Dieser Grossanlass findet alle drei Jahre statt und wechselt turnusgemäss zwischen den Teilverbänden der Nordwestschweiz, Südwestschweiz, Innerschweiz, Bern und Ostschweiz. Innerhalb des Nordwestschweizer Teilverbands gibt es wiederum einen eigenen Turnus: 1898, 1929 und 1977 war Basel Austragungsort; 1940 Solothurn, 1950 Grenchen, 1992 Olten (alle SO). 1964 und 2007 kam Aarau für den Aargau an die Reihe. Nur im Baselbiet hat dieser Anlass bisher noch nie stattgefunden.

Deshalb hat die Baselbieter Schwingergemeinde an der vorletzten Generalversammlung beschlossen, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, da alle ein Eidgenössisches im Baselbiet haben möchten. Dafür wurde ein grosser Betrag aus der Verbandskasse gesprochen. Vermutlich stellt 2022 die letzte Gelegenheit für ein Eidgenössisches im Baselbiet dar, da immer mehr Landfläche verbaut wird und die Anlässe immer grösser werden. Die Verantwortung für die Machbarkeitsstudie übertrug der Verband dem Vorstand in Person von Präsident Urs Lanz. Logischerweise sind in einem solchen Gremium nicht alle Vorstandsmitglieder vertreten. Doch wenn jemand im Verband Fragen gehabt hätte, hätten diese jederzeit gestellt werden können.

Vielleicht wurden die Landwirte tatsächlich zu wenig berücksichtigt und nur ungenügend in den Abklärungsprozess einbezogen. Ich kann bis zu einem gewissen Grad die Haltung der betroffenen Landwirte verstehen, die sich unter Umständen übergangen fühlen und deshalb nun querstellen. Auch verstehe ich das Argument, dass auf Jahre hinaus ein Landschaden entstehen könnte. Nachdenklich stimmt mich hingegen, wenn ausgerechnet der Ursprungsberuf des Schwingsports solche Widerstände gegen unser Vorhaben leistet, selbst wenn er dafür gute Argumente zu haben glaubt.

Statt nach dem Schuldigen zu suchen, müssen jetzt Lösungen gefunden werden. Ich hoffe sehr, dass sich künftig alle Beteiligten kooperativ zeigen, damit man im Dialog eine für alle verträgliche Lösung finden kann. Gleichzeitig möchte ich unserem Verbandspräsidenten Urs Lanz den Rücken stärken. Er macht einen guten Job als Präsident, und ich bedauere es sehr, wenn er jetzt in den Medien zum Sündenbock gemacht wird.

Auch hoffe ich, dass er sich am 25. November zur Wiederwahl stellt und wiedergewählt wird, damit er die Chance erhält, den Dialog mit allen beteiligten Parteien weiterzuführen. Vermutlich hätten sich auch bei einem anderen Vorgehen seitens der Naturschützer und Landwirtschaft Widerstände eingestellt. Die gewaltigen Dimensionen dieses Vorhabens sind für alle Beteiligten neu. Deshalb ist es schwierig, alle Umstände zu berücksichtigen und zu überdenken. Zudem darf nicht vergessen werden, dass es in der Machbarkeitsstudie nur um die Grundsatzfrage geht, ob die Durchführung überhaupt möglich ist, und noch nicht um die konkreten Details. Zu informieren, bevor die Studienergebnisse vorliegen, hätte darum keinen Sinn gemacht.

Ich bin ein klarer Befürworter des ESAF in der Region. Da das Baselbiet noch nie Gelegenheit hatte, einen solchen Anlass durchzuführen, und die Atmosphäre in einem grossen Schwingstadion einfach genial ist, würde ich einen Standort im Baselbiet bevorzugen. Vermutlich käme eine Durchführung im «Joggeli» ohnehin wesentlich teurer. Ich hoffe einfach, dass es in Zukunft etwas sachlicher und weniger emotional zugeht, wenn über das Eidgenössische 2022 diskutiert wird.