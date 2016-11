Wenn ich Museumsdirektorin wäre, so würde ich mir möglichst wenig Vorschriften und möglichst viele Freiheiten wünschen. Eine Museumsstrategie stünde nicht zuoberst auf meinem Weihnachtswunschzettel.

Aber es geht hier erst in zweiter Linie um das Befinden und die Bedürfnisse einzelner Museumsdirektoren. In erster Linie geht es darum, welcher Umgang mit unseren kulturellen, historischen und wissenschaftlichen Schätzen für uns alle, für diese Stadt, am besten ist. Museen vermitteln Wissen und Emotionen, Aufklärung und Unterhaltung. Sie können uns als Gesellschaft zusammenhalten und weiterbringen.

In der Region Basel mit ihrer rekordverdächtigen Zahl von 38 Museen – fünf staatliche und viele private –braucht es deshalb zwingend ein Gesamtkonzept. Damit sich die einzelnen Häuser besser ergänzen, weniger konkurrieren. Damit man sich vernetzt und zugleich mit dem je eigenen Profil abgrenzt.

Für die wichtigsten Leitlinien hat Basel zwar bereits ein Kulturleitbild und ein Museumsgesetz. Doch letzteres, 1999 verfasst, gibt wenig Antworten auf neuste kulturpolitische Fragen, grosse und kleine: Soll der Eintritt in die staatlichen Sammlungen gratis sein? Wenn ja, wie wird das finanziert? Wie können private und staatliche Museen sich besser ergänzen? Braucht es alle Museen? Wie viele Ausstellungen pro Jahr machen in dieser Stadt Sinn? Wie kann ein junges Publikum, wie können Emigranten und bildungsferne Schichten erreicht werden? Darf man im Museum fotografieren? Was geht gratis online?

Im besten Fall erleichtert eine solche Gesamtstrategie den einzelnen Basler Museen ihre Arbeit: Sie gibt ihnen Orientierung, ohne sie in ihrer Kreativität einzuzwängen. Wenn das Basel gelingt, wünscht sich bald jeder Museumsdirektor eine Gesamtstrategie zu Weihnachten.