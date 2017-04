Ich wohne jetzt schon fünf Jahre in Basel, aber ich bin regelmässig überrascht, wie unkompliziert und einfach hier oft mit Beschwerden umgegangen wird. Für Sie ist das vielleicht normal, aber ich habe in Deutschland und auch in Frankreich regelmässig die Erfahrung gemacht, dass der Dienst am Kunden klein geschrieben wird. Um sich dort durchzusetzen, muss man schon ziemlich engagiert und offensiv auftreten.

Ich erinnere mich an eine Gärtnerei im Elsass, wo ich eine, nicht ganz billige, Zimmerpflanze gekauft habe. Schon schnell stellte sich heraus, dass sie aufgrund eines Parasiten massiv ihre Blätter verlor. Als ich mich beschwert habe, war das einzige Resultat, dass man mir ein Insektizid empfahl, dass ich dann auch noch zum vollen Preis bezahlen musste. Geholfen hat es übrigens nichts.

In der Schweiz habe ich hingegen schon öfter gute Erfahrungen gemacht. Ein lauwarmer Café, anstandslos gibt es einen neuen. Ein schlecht konzipierter und defekter Stoffschrank für Kleidung gegen Motten – ohne Diskussion gibt es das Geld zurück. Ein schöner Strauss Rosen, von dem schon nach zwei Tagen acht Blumen nicht mehr überleben – eine Entschuldigung und die Frage, ob ich einen neuen Strauss oder das Geld wollte. Natürlich ist es in der Schweiz oft teurer als bei den Nachbarn, aber wenn ich als Kunde anständig behandelt werde, kann ich das besser akzeptieren.

Der Weg zum Coop, wo ich den Rosenstrauss zurückgebracht habe, wäre mir allerdings beinahe zum Verhängnis geworden – das Vertrauen auf guten Kundendienst kann also auch negative Begleiterscheinungen haben. Mitten auf dem Fussgängerstreifen Klybeck- Ecke Offenburgerstrasse raste auf einmal ein grosser Audi auf mich zu. Er fuhr Richtung Dreirosenbrücke, wollte einen VW-Bus überholen und hat dabei die durchgezogene weisse Linie überfahren. Er hat aber Pech gehabt und ich fand das gut.

Es stellte sich heraus, dass der VW-Bus ein Zivil-Fahrzeug der Polizei war. Die Beamten haben den fehlbaren Fahrer angehalten und es dürfte eine gesalzene Busse, wenn nicht ein Fahrausweisentzug, auf ihn zukommen. Laut Polizei waren wir sogar zu dritt auf dem Zebrastreifen. Ich habe mich durch grosse Sprünge retten können. Die Zerrung, die ich mir dadurch geholt habe, macht mir immer noch zu schaffen.

Ein deutscher Bekannter hat mir neulich berichtet, dass er aufgrund der harten Strafen in der Schweiz, auch schon bei kleinen Geschwindigkeitsübertretungen, mit dem Auto nicht mehr nach Basel kommt. Wenn ich an mein Erlebnis auf dem Zebrastreifen denke, muss ich ihm Unrecht geben. Im Grunde ist ein Auto ein Mordwerkzeug, und wenn der erwähnte Audi-Lenker nach einer empfindlichen Busse aufmerksamer und langsamer fährt, begrüsse ich das.

Ganz übel sieht es in Frankreich aus. In der Zeitung «L'Alsace» habe ich gelesen, dass dort sage und schreibe 750 000 Autolenker ohne Versicherung unterwegs sind. Zum Glück gibt es einen Fonds, aus dem Unfallopfer bezahlt werden, die das Pech haben, auf sie zu stossen. Ich befürchte aber, dass das kompliziert ist. In der Schweiz kann man Autos zum Glück nur mit dem Nachweis einer Versicherung zulassen. Das beruhigt mich. Auch deshalb schreibe ich dieses Loblied auf die Schweiz.

