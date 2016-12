Neulich ging an der Clarastrasse in Basel das Kolosseum zu. Das war ein Warenhaus, das auf fünf Stockwerken allerlei Kram anbot, von Schmuck über Gartenscheren, Pappteller und Sandalen bis hin zu Sofas – Hauptsache billig. Vermutlich freut sich jetzt Basel Tourismus, dass es in unmittelbarer Nähe der Messe einen Schmuddelladen weniger gibt, und manch einer sieht jetzt endlich die Aufwertung der Clarastrasse gekommen.

Für mich als Kleinbasler ist der Wegfall des Kolosseums ein Verlust. Denn das Geschäft war herrlich stillos. Da versuchte niemand, mir als Kunden etwas vorzumachen. Das «Made in China» prangte unverhohlen auf den Etiketten, angepriesen wurde nichts. Manche Ecken waren düster. Die Sachen lagen einfach da, meist in einem wilden Durcheinander. So viel Ehrlichkeit in einer mit Marketing vollgestopften Welt tat gut.

Natürlich gabs viel Schrott – aber nicht nur. Wäre man auf die Suche gegangen, hätte man sicher zum Spottpreis Sachen gefunden, die es im Grossbasel für fünfmal mehr zu kaufen gab. Mein kultiges Arbeiterjäckchen, vor drei Jahren für 9.90 Franken erworben, sieht jedenfalls noch aus wie neu. Es lohnte sich, vor Anschaffungen einen Blick ins Kolosseum zu werfen – schon nur, um in ein buntes Universum einzutauchen. Die Kundschaft war nämlich gleich wenig hochnäsig wie die Ladenbesitzer.

Diese mussten aufgeben, weil die Miete sich verdoppelte. Da nützte auch eine Petition nichts. Seit einigen Wochen sind die Schaufenster traurig leer, davor sammelt sich Müll. Wohl auch nicht das, was Basel Tourismus wünscht.