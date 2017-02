Dorfchronisten erzählen vom Leben der einfachen Leute, von alltäglichen Vorfällen und knorrigen Verhältnissen. Ihre Geschichten sind für Nachgeborene wertvolle Quellen, die zeigen, woher wir kommen. Es ist nicht die grosse Welt, die sie abbilden, weder le beau monde, noch die demi-monde. Aber Dramen und Schicksale ereignen sich überall. Liebende glühen und verzweifeln in Berlin so gut wie in Bennwil. Das Leben streichelt dich zärtlich und nimmt dich kräftig in die Mangel, im Dickicht der Städte, in ruhigen Dörfern und auf dem weiten Land.

Vor mir liegt «Es Strüssli vo Jugenderinnerige», die Sammlung von Aufzeichnungen eines Chronisten. Ich entnehme ihr zwei Geschichten, die einen seltsam logischen und unheimlichen Zusammenhang haben. Ein Mann namens «Schwyzer Willy» war im Dorf für seine heilenden Hände bekannt. Dazu brauchte er nur eine Flasche Lisol – ein altes, fragwürdiges Hausmittel zur Desinfektion – und ein paar Tüchlein. Okay, vielleicht noch das scharfe Auge und eine Stimme, bei der man nur schon vom Hören geheilt wurde. Ein stimmliches Placebo, sozusagen.

Hatten die Dörfler Verletzungen wie Schrammen, andere offene Wunden oder das Gsüchti, suchten sie ihn auf, nicht den Arzt. Willy tat geheimnisvoll, träufelte dann ein paar Tropfen Lisol auf ein Tüchlein, legte es auf die entsprechende Stelle und umwickelte das Ganze mit einem dickeren Tuch. Nach ein paar Tagen wiederholte er die Prozedur. Willy hatte guten Erfolg damit. Als ihn die Leute aber später fragten, was sie ihm schuldig seien, antwortete er nur: «Mer verrächnes denn s nechscht Mol.» Nun, ein «nächstes Mal» kam immer wieder, aber Willy hatte nie etwas verlangt. Nichts steht hingegen in der Chronik, was Dokter Straume z Waldeburg dazu gesagt hatte. Vielleicht war der beliebte, aber stets überlastete Landarzt sogar froh, einen unüblichen Assistenten im Nachbardorf zu haben. Die Leute aber konnten Gesundheitskosten sparen. Nachahmenswert, weil topaktuell.

Doch der heitere Ton wich gleich der Melodie einer Valse triste. Der Chronist hatte auch das bittere Ende von Willy notiert. Ich wusste davon, aber die mir bekannte Version schien diffus und wenig glaubhaft. Hier fand ich nun, wie mir schien, endlich die Wahrheit. Im Alter wurde Willy immer missmutiger und mürrischer. Schwerhörig geworden, grüsste er die Leute im Dorf kaum noch. Er nahm nicht mehr am Leben teil und verkroch sich in seinem «Schwyzerhüsli».

Eines Tages aber, in der Kälte eines Februarmorgens, schlich er sich davon und ward nicht mehr gesehen. Die Suche nach ihm blieb lange erfolglos, erst später fanden ihn der Chronist und sein Begleiter. Willy lag tot im Schnee auf dem Spitzeflüehli ob Waldenburg, eine leere Flasche Lisol daneben. Er wusste wohl um die unterschiedlichen Wirkungen dieser Substanz. Mit pochendem Herzen, stockendem Atem und im Taumel meiner Gefühle wurde auch ich nun, fern jener Zeiten und durch das Wort des Chronisten, Zeuge vom Sterben des Schwyzer Willy. Vom Tod meines Grossvaters.