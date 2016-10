Der überraschende Entscheid von Baschi Dürr lässt nur einen Schluss zu: Beim Basler Sicherheitsdirektor schrillen die Alarmglocken. Führende bürgerliche Politiker bestätigen die Einschätzung: Dürr sei nervös und habe schlicht und einfach Angst.

Tatsächlich steht der FDP-Kandidat vor beachtlichen Problemen. Die Krisen in seinem Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) sind noch nicht ausgestanden und haben ihm an der Urne stärker zugesetzt als erwartet. Insofern scheint es Sinn zu machen, dass Dürr nun als Kapitän nicht mitten im Sturm das Schiff verlassen will.

Gleichzeitig dürfte der Freisinnige mit seinem Entscheid die bürgerliche Wende endgültig beerdigt haben. Sein Alleingang macht klar, dass ihm seine Wiederwahl wichtiger ist als der Masterplan der vier Parteien. Die unausgesprochene Botschaft lautet: Hans-Peter Wessels (SP) zu schlagen, ist nicht realistisch. Damit muss Dürr im Rennen um den letzten Regierungssitz nicht nur die überraschend starke Heidi Mück (Basta) auf Distanz halten, sondern auch seinen politischen Mitstreiter Lorenz Nägelin. Denn viele rechtsbürgerliche Wähler könnten in diesem eine starke Führungsperson für das JSD sehen. Mit seinem Vorgehen zieht Dürr Nägelin den Boden unter den Füssen weg. Statt mit seiner Führungserfahrung und Kenntnissen im JSD punkten zu können, muss er nun sein Visier neu einstellen und den Fokus auf die Verkehrspolitik legen.

Offiziell versucht man bei der SVP, den Unmut zu verbergen. Die eben errungene Unterstützung der anderen bürgerlichen Parteien ist im Hinblick auf künftige Wahlen zu wertvoll. Zu Hause im stillen Kämmerlein dürfte sich aber manch einer überlegen, ob er bei dieser Ausgangslage beide bürgerlichen Kandidaten ankreuzen soll – oder ob ihm Nägelin nicht näher liegt, nun da nur noch ein Platz frei zu sein scheint. Insofern könnte sich der Rückzug von Dürr als schwerer taktischer Fehler erweisen.