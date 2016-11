Am nächsten Sonntag gehen die Regierungsratswahlen in die finale Runde. Das Pendel kann immer noch auf beide Seiten schlagen. Eine bürgerliche Mehrheit ist allerdings wesentlich unwahrscheinlicher als ein roter Durchmarsch.

Allen Störmanövern zum Trotz dürfte jedoch der Status quo erhalten bleiben. Was hiesse: Die Bisherigen Baschi Dürr (FDP) und Hans-Peter Wessels (SP) schaffen die Wiederwahl doch noch, womit es bei der seit über einer Dekade geltenden Zauberformel 4:3 bleiben würde.

Eine knappe rot-grüne Mehrheit mit starkem bürgerlichem Gegengewicht und einem praktisch auf die Sitzzahl ausgewogenen Grossen Rat hat dem Stadtkanton bisher nicht geschadet. Im Gegenteil. Nicht dass es ausserhalb von Wahlkämpfen keine ideologischen Scharmützel gegeben hätte. Aber keine Seite konnte es sich leisten, lange im Schützengraben zu verweilen. Pragmatismus war Trumpf und wird es weiterhin sein. Auch bei einer SP, deren Mutterpartei nach dem Trump-Schock nun den Klassenkampf reloaded propagiert.

Doch was geschieht, wenn neben Wessels Basta-Frau Heidi Mück in die Regierung einzieht, Hausbesetzerin in ihrer Jugend, Kämpferin für die Benachteiligten im Kleinbasel und in Palästina? Würde Basel-Stadt zum ersten kommunistischen Kanton der Schweiz? Würde die Pharma entsetzt nach China abwandern? Würde aus der überquellenden Staatskasse ein Fass ohne Boden? Würde das Bürokratiemonster so stark gemästet, bis das letzte KMU aufgibt?

Kaum. Denn Mück wäre die einzig wahre Linke in der Regierung. Eva Herzog, Christoph Brutschin und auch Wessels sind zwar Sozialdemokraten, aber die Macht des Faktischen hat sie längst eingemittet. Die Kritik an ihnen, von der in jüngerer Vergangenheit vor allem Bau- und Verkehrsdirektor Wessels betroffen war, bezieht sich denn auch selten bis nie auf ihren parteipolitischen Hintergrund, sondern auf echte und vermeintliche Fehler in der Amtsführung.

Skandal liegt in der Mentalität einiger Spitzenbeamter

Genauso ergeht es Baschi Dürr, dessen äusserst liberales Weltbild kaum je thematisiert wird, dafür Einsätze seiner Polizei und natürlich das Dienstwagenreglement. Ersteres ist nicht zu verhindern, egal, wer das Sicherheitsdepartement leitet. Polizeieinsätze sind immer entweder unverhältnismässig oder viel zu lasch.

Anders verhält es sich mit den Privilegien, die dem Polizeikader lange vor Dürrs Amtszeit zugesprochen wurden. Hier liegt der Skandal aber eher in der Mentalität einiger Spitzenbeamter, die jeden klitzekleinen Vorteil für sich nutzen und ab dann als Gewohnheitsrecht betrachten.

Dürr hätte früher intervenieren müssen, was er auch selbst einräumt. Ihm daraus aber einen Strick zu drehen, ist unfair. Wer schon einmal versucht hat, einen Change-Management-Prozess einzuleiten, weiss: Sich als Erstes mit jenen anzulegen, auf deren Support man angewiesen ist, ist nicht sehr schlau.

Bleibt die Frage, ob eine bürgerliche Regierungsmehrheit nicht ebenso eingemittet politisieren würde, wie eine linke, es also gar keine Rolle spielt, wenn SVP-Mann Lorenz Nägelin die Wahl zusammen mit Dürr doch noch schafft. Klar, auch ein Nägelin würde die Basler Realpolitik nicht aus dem Lot bringen. Nicht, weil er nett ist und so harmlos wirkt, sondern weil das Korrektiv schlicht zu stark ist.

Doch auch ohne Herrliberg-Duktus bleibt Nägelin ein Mitglied jener Partei, die so ziemlich das Gegenteil dessen verkörpert, was Basel ausmacht. Das ist der eigentliche Grund, weshalb er im ersten Wahlgang selbst von Mück geschlagen wurde. Die SVP steht für Ausgrenzung, Basta für Einbindung. Überdies konnte Mück mit ihrer Verbindlichkeit und Echtheit punkten, wogegen Nägelin sich bei jeder Gelegenheit mit den Schlagworten «Führungserfahrung» und «Sachpolitik» behalf.

Daran hat sich in den letzten Wochen nichts geändert. Im Gegenteil: Nägelin ist praktisch abgetaucht. Ganz anders Mück. Sie drehte so richtig auf. Man merkt, sie glaubt an ihre Chance. Und die liegt nicht bei null.

Konturloser Ackermann im Schlafwagen

Im Schlafwagen fährt nächsten Sonntag dagegen Elisabeth Ackermann ins Regierungspräsidium. Dies ist umso bedauerlicher, weil den Wählerinnen und Wählern so die Chance genommen wird, sie und ihre politischen Vorstellungen kennen zu lernen. Hätte sich die Grüne mit Dürr duellieren müssen, wäre sie eventuell greifbarer geworden.

So bleibt Ackermann in der öffentlichen Wahrnehmung eine sympathische Person mit rotem Schal und beschränkten Englisch- und Französischkenntnissen. Sie muss aufpassen, dass man sich nicht nach Guy Morin zurücksehnt, der nun auch nicht gerade als Inbegriff des weltgewandten Menschen mit magistraler Ausstrahlung gilt.

Fazit: Die neue Basler Regierung sollte in ihrer parteipolitischen Zusammensetzung die alte sein. Es wäre die beste Lösung im Sinne der Kontinuität. Das mag langweilig sein, ist in unruhigen und unsicheren Zeiten aber ein Wert für sich.