Ich wohne jetzt seit 1988 im Dreiland und da ich als Korrespondent für die «Badische Zeitung» in Mulhouse begann, habe ich für meine Honorare, damals noch in D-Mark, ein Konto bei der «Sparkasse Markgräflerland» eingerichtet. Auch für den Alltag in Frankreich ging es nicht ohne Konto und ich landete beim «Crédit Mutuel». Und weil ich schnell auch Artikel in der «Basler Zeitung» publiziert habe, folgte ein weiteres Konto, diesmal bei der «Basler Kantonalbank».

Ich bin also ein typischer Dreiland-Banken-Nutzer. Das war bisweilen auch für meine journalistische Arbeit interessant, weil die drei Banken zum Beispiel ganz unterschiedlich mit der Sicherheit im Internet-Banking umgehen. Auch bei den Gebühren gab es lange Zeit rechte Unterschiede, selbst wenn ich das lange Zeit gar nicht richtig realisiert habe.

Sie sind nicht wahnsinnig teuer, aber wenn ich die Kosten der drei Servicepakete zusammenzähle, wird das Banking zu einem rechten Kostenfaktor. Derzeit zahle ich für mein Confortconto bei der «Sparkasse» monatlich 8.50 Euro, für die Kontoführungsgebühr bei der «Crédit Mutuel» 9.95 Euro und für das Basispaket Classic bei der «BKB» 11.70 CHF. Umgerechnet sind das zusammen immerhin monatlich 32.10 Franken oder im Jahr schwindelerregende 385 Franken, die mir gar nicht bewusst waren.

Übrigens habe ich beim Wühlen in meinen Ordnern festgestellt, dass die französische Bank schon 2007 monatliche Gebühren von 8.84 Euro verlangt hat. Das würde erklären, warum ich für das Bezahlen mit meiner französischen Kreditkarte in Frankreich und auch in Italien oder im übrigen Euroland nicht extra zur Kasse gebeten werde.

Bei der «Sparkasse» ist der grosse Kostensprung von einem ursprünglichen Grundpreis von 3 Euro auf die erwähnten 8.50 Euro im April 2016 gekommen und die «BKB» hat mir bis zur Einführung der verschiedenen Bankpakete Ende Juli 2015 bis auf eine Dienstleistungsgebühr für Porto am Ende des Jahres überhaupt nichts abgeknöpft – aber nur, weil ich ab einem bestimmten Guthaben davon befreit war.

Allerdings muss ich sagen, dass ich meine Visa Karte, die ich über die BKB bei Viseca bezogen habe, aufgrund der horrenden Kosten so gut wie gar nicht einsetze. Ich finde es nur praktisch, für den Notfall noch eine zweite Kreditkarte dabei zu haben. Beim Zahlen einer Reise im Reisebüro der Deutschen Bahn im Badischen Bahnhof Basel hat mir Viseca, da die Zahlung in Euro war, eine Bearbeitungsgebühr von 1,5 Prozent (aktuell sind es 1,75 Prozent) sowie eine Rechnungsgebühr von 1,50 CHF verrechnet. Bei einer Rechnung über 321 Euro immerhin Gebühren von 6.65 Franken. Da lobe ich mir meine französische Kreditkarte, die deshalb auch bei meinen Käufen im Internet in Euro zum Einsatz kommt. Zahlungen mit meiner Schweizer Kreditkarte sind in der Schweiz zwar auch gratis, aber der Euro-Raum ist natürlich viel grösser.

Verstehen kann ich schon, dass die Banken heute mehr Gebühren verlangen. Während sie früher mit meinen Einlagen Geld verdient haben, ist das in Zeiten von Negativ- oder Nullprozent-Zinsen vorbei. Dazu kommen gestiegene Regulierungskosten. Service lässt man sich bezahlen. So hält es ja auch der Billigflieger Easyjet, der zwar günstige Flüge anbietet, aber nur für die Aufgabe eines einzigen Gepäckstückes 56.10 Franken verlangt.