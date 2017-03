Und was ist mit den andern los? Woher kommen die schwülstigen Floskeln von Beileid & Co? Ich vermute: Aus der Hilflosigkeit. Die andern können ja nicht wissen, wie es Ihnen geht, trauen sich oft auch nicht wirklich zu fragen, sind froh, nicht an Ihrer Stelle zu sein. Wahrscheinlich fühlen sie sich unsicher, die richtigen Worte zu finden, wollen nichts falsch machen, Ihnen nicht zu nahe treten, nichts versprechen, und schweigen geht auch nicht. Übrig bleiben dann halt Floskeln: gut erprobte, von andern übernommene, unpersönliche Redewendungen, die aber beide Seiten allein zurücklassen und keine Verbindung schaffen. Wie wohltuend kann dagegen eine Hand auf dem Arm sein oder ein wirklich ernst gemeintes, öffnendes Sich-Erkundigen!

Eine leise Frage: Könnte es sein, dass sich in Ihrem Ärger über die Floskel-RednerInnen etwas von Ihrer Überforderung in den vergangenen Monaten zeigt? Und vom Wunsch, endlich genau als der gesehen zu werden, der Sie innerlich sind und den Sie so lange beiseiteschieben mussten, um durchhalten zu können? Ich wünsche Ihnen und Ihrer Frau jedenfalls viel Genuss an Ihrer neuen, alten Freiheit!