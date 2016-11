Nicht nur sind alle Parolen der Wirtschaftskammer verpufft, sie hat auch noch die von der Tochterfirma IWF AG orchestrierten Kampagnen allesamt in den Sand gesetzt. Energieabgabe, Deponien im Laufental und die völlig absurde Rheinstrasse-Initiative wurden an der Urne deutlich verworfen.

Es mag gegen all diese Vorlagen gewichtige Argumente gegeben haben und damit sachlich begründete Nein-Stimmen, doch es war auch ein Plebiszit gegen die Wirtschaftskammer. Ein Misstrauens-Votum, das sich Direktor Christoph Buser selbst eingehandelt hat.

Die tatsächliche oder vermeintliche Machtfülle jener Organisation, die Regierungsräte macht und Gesetze auf die eigenen handfesten Interessen massschneidert, stösst den Baselbieterinnen und Baselbietern zunehmend sauer auf. In der öffentlichen Wahrnehmung ist es Buser nicht gelungen, das Image der Dunkelkammer abzustreifen. Selbst in seiner Partei, der FDP, rumort es deswegen. Und wohl auch in Regierungsrätin Sabine Pegoraro, die gestern wieder eine Klatsche kassieren musste.

Der Unmut hat sich nun entladen. Auf der Strecke bleibt die eigentlich sinnvolle Energieabgabe. Eines jener sehr seltenen Projekte, die Gewerbevertreter gemeinsam mit Linken und Grünen

kreierten. Es ist Ironie des Schicksals, dass Buser und seine Wirtschaftskammer genau dann abgestraft werden, wenn sie für einmal über den eigenen (ideologischen) Schatten springen.