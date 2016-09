Guy Morin kam, sprach – und sorgte für Aufregung. Die Riehener Stimmbevölkerung, insbesondere aber die Riehener Grossräte, sollten sich bei Abstimmungen in kommunalen Basler Angelegenheiten zurückhalten. In letzter Zeit spielte Riehen oft das Zünglein an der Waage. Basel würde beispielsweise seine Stadtränder erweitern, hätten nur die Basler abgestimmt. Doch die eher konservativen Riehener waren dagegen.

Dass Basel keine eigene Gemeinde ist, dass das Kantonsparlament auch Stadtparlament ist und so Grossräte aus Riehen in einer anderen Gemeinde mitbestimmen – keine Frage, das ist kein perfektes Konstrukt. Die Basler haben nichts zu melden, wenn in Riehen der Dorfplatz umgespatet wird. Warum dürfen dann die Riehener mitbestimmen, was auf dem Bruderholz gebaut wird? Weil sie Steuern zahlen, aus denen die Projekte finanziert werden, lautet das Gegenargument aus Riehen. Weniger als die Städter. Aber immerhin.

Das Problem institutionell zu lösen, hat der Verfassungsrat abgelehnt. Zu kompliziert und zu teuer wäre es, die Stadt als Gemeinde mit eigenem Parlament, eigener Exekutive zu etablieren und die Kantonsebene separat zu organisieren. Die Angst vor bürokratisch-politischen Doppelspurigkeiten obsiegte. Wohl zu Recht. So bleibt eben das, was Morin einfordert: Etwas Zurückhaltung der Riehener in rein städtischen Fragen. Insbesondere jene Riehener SVP-Grossräte, die jetzt am lautesten aufheulen, dürften manchmal etwas leiser treten.